Bozuk Yoğurt Zehirler Mi, Bozuk Yoğurt Nasıl Anlaşılır?

Sağlık açısından ön oldukça önemli bir yere sahip olan yoğurt, Türk mutfağında da sıklıkla tüketilmektedir. Sütün mayalanması ile hazırlanan yoğurt yemeklerin yanında da ara öğün olarak servis edilmektedir. Peki bozuk yoğurt nasıl anlaşılır ve bozuk yoğurdu anlama yöntemleri nelerdir? İşte yoğurdun bozulup bozulmadığını anlama yöntemleri hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler…

Hazır yoğurt tüketen vatandaşlar için yoğurdu satın alırken son kullanma tarihine bakmayı kesinlikle ihmal etmemeleri tavsiye edilmektedir. Son kullanma tarihinin geçmesine az bir süre kalan ya da tarihi geçen ürünlerin kesinlikle alınmaması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yoğurt satın alırken ambalajda bir yırtılma olmamasına da dikkat edilmeli ve ambalajı açılmış, delinmiş ya da yırtılmış olan ürünlerin tercih edilmesi gerekmektedir.

Yoğurdun bozuk olup olmadığını anlamak için ise yalnızca tadına bakmak yeterli olmamaktadır. Yoğurdun bozulmaması için uygun sıcaklıkta saklanması ekşimesini önleyecektir fakat yoğurdun ekşimesi her zaman bozulduğu anlamına gelmemektedir. Ekşi bir yoğurdun tadına bakıldığı zaman keskin ve alkollü bir tat alınıyorsa bu yoğurdun bozulmaya başladığı anlamına gelmektedir. Tadına bakılarak bu işlem yapılacaksa da yalnızca kaşığının ucu ile bakılması tavsiye edilir.

Bozuk olan yoğurdu anlamak için kullanılan yöntemlerden bir diğeri de yoğurdun rengine bakmak olacaktır. Yoğurdun ilk alındığı zaman rengi ile güncel olan rengi arasında değişimler gözüküyorsa bu yoğurdun bozulmuş olacağı anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra bozuk olan yoğurdun ilk belirtileri ise renk değişimi ve alkollü keskin bir tattır. Bozulmaya devam eden ve daha ileri düzeye giden yoğurtlar ise küflenmeye başlar ve bu küflenme zaman içerisinde bozuk olan yoğurdun tüm yüzeyini kaplayan bir hal alır. Bozuk yoğurt da tüm besinlerde olduğu gibi gıda zehirlenmesine yol açabilmektedir.