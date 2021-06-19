Bozuk Salça Zehirler Mi, Nasıl Anlaşılır?

Buzdolabında muhafaza edilen ve mutfaklarda sık sık kullanılan salça özellikle ana yemeklerde lezzet verme amacı ile tercih edilmelidir. Biber salçası ya da domates salçası gibi farklı çeşitleri de bulunan salça evde de hazırlanabilmektedir. Genel olarak konserveler halinde satılan bu ürün doğru yöntemler ile muhafaza edildiği zaman en geç bozulan besinler arasında bulunmaktadır fakat salçanın hava alması ise bazı problemleri beraberinde getirecektir.

Salçanın kısa süre içerisinde küflenen bir besin olduğu bilinmektedir ancak salçanın küflenmesi bozulduğu anlamına da gelmez. Küflenen bölgenin temizlenmesi ardından salçanın tüketilmesinde bir problem bulunmamaktadır. Küflenmeye ek olarak kabarcıklar görülüyorsa salçanın suyu sarımtırak bir renge büründü ise bozulduğu anlamına gelir. Bu şekilde olan bir salçayı tüketmekten kaçınılması gerekmektedir.

Doğal kokusu oldukça iştah açıcı olan salçada küflenme meydana geldiği zaman bile koku aynı kalmaktadır fakat bir salça bozulduğu zaman kokusu rahatsız edici ve eksi bir hale gelmektedir. Salçanın görüntüsünde bozulma belirtisi bulunmasa da kokusu rahatsız edici bir hal aldıysa o salçayı kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Salçanın kokusundan bozulup bozulmadığını dair bir bilgiye ulaşılamıyorsa ya da görünümünde herhangi bir değişiklik bulunmuyorsa küçük bir parça alınıp tadına bakılması tavsiye edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Tadına bakılan salça her zamankinden daha farklı ise ya da kötü bir tat alınıyorsa o salçayı kesinlikle tüketmemek gerekmektedir.

Salçada yalnızca küflenme görülmesi o salçanın bozulduğu anlamına gelmemektedir. Diğer bir değişle salça üzerindeki küfler alındıktan sonra yenilebilir fakat küflenmiş bir şekilde yenen salça mide bulantısı ya da karın ağrısı gibi belirtiler gösterebilir. Bozuk olan salçadan bir çay kaşığı ya da daha fazlası yendiyse kusma baş dönmesi mide bulantısı ya da karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bozuk salça yendikten sonra bu tip belirtiler ortaya çıktıysa kesinlikle bir doktora başvurulması gerekmektedir.