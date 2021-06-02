Bozkır Arslanı Celalettin’in Devleti Ayakta Tutma Mücadelesi

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul gibi birbirinden başarılı iki dizinin yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'ın heyecan yüklü öyküsü ve muhteşem prodüksiyonu ile seyirci kitlesinden büyük bir ilgi ile karşılaşan Bozkır Arslanı Celaleddin isimli televizyon dizisi projesi Cuma akşamında saat 20.00’da 3. yeni bölümü ile ATV ekranlarında seyirci kitlesine karşısına çıkacak. Yapımcısı ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin ekranlara gelecek olan 3.yeni bölümünde Sultan Aleaddin'in ölümle pençeleşmesinin yanı sıra Celaleddin'in saraydaki haini bulmak ve devleti ayakta tutmak adına mücadeleler vermesi dizinin gündeminde yer tutacak.

İktidar mücadelesinin Harzemşah Sarayı'nda sürdüğü dikkat çekerken Sultan Alaaddin'in sağlığı da iyice bozulacak ve bu durum seyircilerin moralini bozacak. Cengizhan tehlikesine karşılık olarak Celalettin ise devleti bir arada tutmak için uğraşlar verip mücadeleler gösterecek. Diğer taraftan Vezir Şemsettin ise saraya sızan casusu bulmak adına araştırmalar yapmaya başlayacak ve bu hamlesi ile izleyici kitlesinin dikkatini çekecek. Cengiz Han tarafından Harzemşahların Sarayı'nın karıştırılması ve potansiyel düşmanların zayıflatılmak için ittifak yapılan Hasan Sabbah taraftarları Sabbahiler hedefine yeni bölümde Türkan Hatun’u koyarak dikkat çekecek.

Dizinin 3. yeni bölümünde tüm bu gelişmeler meydana gelirken Celaleddin'in güçler arasındaki dengeyi bulmaya çalışması da izleyici kitlesi tarafından merak içerisinde izlenecek. Seyirci kitlesinin favori karakterleri arasında bulunan Türkan Hatun da itham edildiği suçlamaları sonrasında bir karar vermek zorunda kalacak ve nasıl bir karar alacağı merak edilecek. Türkan Hatun’a bağlılığını bildiren kıpçak komutanlar ve Sultan Aleaddin’e sadık askerler arasında denge bulmaya çalışan Celalettin de yaklaşmakta olan savaşın meydana getireceği yıkımın önüne geçmek için mücadeleler verecek.

Senaryo, proje tasarım ve yapım Mehmet Bozdağ’a ait olurken genel yönetmenliğin ise Metin Günay tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Dizinin başrolü Celalettin Harzemşah karakterini ise Emre Kıvılcım üstlenirken dizi 3. yeni bölümü ile ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkmak için sabırsızlanmakta.