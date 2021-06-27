Bozkır Arslanı Celaleddin Dizisi için Yeni Karar

Dizilerin sezon finali yapmasına yakın, ilk bölümleri yayınlanan dizinin izleyiciler tarafından yaz dizisi olup olmadığı oldukça merak edilmişti. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi izleyicilerine Atv tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Bu açıklama dizinin sıkı takipçilerini üzeceğe benziyor. Dizi ne yazık ki ilk sezonunda aradığı ilgiyi bulamadı. Merak edilen detaylar ise haberimizde.

Atv ekranında izleyicilerle, buluşan tarihi yapım Bozkır Arslanı Celaleddin ne yazık ki başarılı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile ilk sezonunda aradığı ilgiyi bulamadı. Sezonun sonlarında ve izleyicilerin yavaş yavaş ekranlardan uzaklaştığı bir dönemde dizinin ilk bölümleri yayınlanması, dizi için kötü bir tercih oldu.

Tarihi hikayeleri anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Şu ana kadar Sadece 6 bölümü yayınlanan dizi, istediği reyting alamadı. Emre Kıvılcım sergilemiş olduğum performansı ile öne çıktığı dizide Türk ve Özbek oyuncular bir arada yer alıyor. Türk ve Özbek ortak yapımı dizinin hikayesi Harzemşah Devletini anlatıyor.

Yenilmez hükümdar olarak bilinen Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesinin sadece efsane olduğunu gösteren, ‘gerçek bir kahraman ve devlet adamı olan Celaleddin Harzemşah’ın merkezinde yer aldığı senaryoyu beğenen de geniş bir izleyici grubu var.

Atv'nin almış olduğun son karara göre dizi ekrana ara veriyor. Tarihi dizi 7. bölümü itibari ile sezon finali yapacak, Bir sonraki sezon tekrardan ekranlara gelecek olan dizi, bu sezon istediği ilgiye ulaşamadı. Yeterli izleyici ilgisine ulaşamayan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin bir sonraki sezon, kış sezonunda daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniliyor.

2 Temmuz Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi 7. bölümü ile birlikte ekranlara bir süre ara verecek.

