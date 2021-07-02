BOTAŞ'tan Doğalgaza Zam

Eelektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 oranında zam yapıldı. BOTAŞ, önceki aylarda olduğu gibi her ayın son gününde bir sonraki ay için, 1000 metreküp doğalgaz üzerinden hesaplama yaparak yüzde kaç zam yapıldığı bilgisine sitesinde yer verdi.

BOTAŞ'ın gece yarısı paylaştığı yeni tarifeye göre, doğalgaz fiyatı ocak ayından bu yana, her ay bir kez olmak üzere toplamda yedinci kez zam yapılmış oldu. Diğer yandan elektrik fiyatlarında, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılmıştı. Paylaşılan verilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz üzerinden hesaplanarak paylaşıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayınlanan yeni açıklamada, temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

Santrallere yüzde 20 Zam

Yeni tarifeyle konut tüketimi için yüzde 12 oranında, sanayi tüketimi ve elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise yüzde 20 oranında artış yapıldı.

Metreküp Fiyatı 2 Bin 60 Lira Oldu

Paylaşılan verilere göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, 1000 metreküp doğalgaz için 1.488 TL 9 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1.783 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğalgaz için uygulanan fiyat 2 bin 60 lira oldu.

6 Ay boyunca yüzde1 zam yapılmıştı. Doğalgazda fiyat tarifeleri, her ay olmak üzere aylık olarak hesaplanıyor. 2021 yılında, Ocak ayından Temmuz tarifesine kadar her ay yüzde 1 civarında artış yapılmıştı.

