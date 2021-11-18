Bosna'nın Ayrılmayı Önlemek İçin Acil Eyleme İhtiyacı Var

Analistler, Bosna'nın Sırp Cumhurbaşkanı Milorad Dodik'in ayrılık tehditlerine karşı acilen agresif diplomatik eyleme ve savunma hazırlığına ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

Bosna'nın üçlü cumhurbaşkanlığının Sırp üyesi Dodik, Ekim ayında yaptığı açıklamada, Sırp Cumhuriyeti tarafının silahlı kuvvetler de dahil olmak üzere kilit devlet kurumlarından çekileceğini ve Sırbistan'da yalnızca Sırp organları kuracağını açıklamasıyla ülkenin 26 yıldaki en büyük siyasi ve güvenlik krizini körükledi. Dayton barış anlaşmasını ihlal ederek yerini aldı.

Aralık 1995'te Paris'te imzalanan ABD aracılı Dayton anlaşmaları Bosna'daki savaşı resmen sona erdirdi, ancak ülkeyi iki idari birime böldü: Sırpların yönettiği Sırp Cumhuriyeti ve Boşnak-Hırvat ağırlıklı Federasyon oluşumu

Dodik yıllardır Sırp Cumhuriyeti'nin ayrılıp Sırbistan'a katılmasıyla tehdit etmesine karşın, ayrı bir Sırp ordusu kurma yönündeki son teklifi halkı özellikle alarma geçirdi. 1990'ların başındaki uluslararası silahlı çatışmalar sırasında Sırp harici nüfusa karşı savaş suçları işleyen Sırp Cumhuriyeti ordusuydu.

Srebrenitsa soykırımını açıkça reddeden Dodik, eski yüksek temsilci Valentin Inzko'nun Temmuz ayında soykırım inkarını ve yerleşik savaş suçlarını ve savaş suçlularının yüceltilmesini yasaklama kararının ardından hamlesini açıkladı. Sırp temsilciler buna merkezi kurumları boykot ederek yanıt verdiler. Dodik, hareketin başka bir savaşa yol açmayacağı konusunda ısrar etse de, birçoğu ikna olmuyor.

Dayton anlaşmalarının uygulanmasını denetleyen Bosna'nın Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunulan bir raporda, Dodik'in eylemlerini "ilan etmeden ayrılmakla eşdeğer" olarak nitelendirdi.

Uluslararası toplum devreye girmezse ve harekete geçmezse, “daha ​​fazla bölünme ve çatışma ihtimali çok gerçek” dedi.

Ancak 2004 yılında Bosna'da barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu NATO'dan devralan Avrupa Birliği gibi uluslararası toplum, ezici basın açıklamaları yapmanın dışında neredeyse hiç tepki göstermedi.

Saraybosna merkezli Bosna Savunuculuk Merkezi başkanı İsmail Cidic, El Cezire'ye “boş kelimelerin yalnızca Dodik ve rejimini ayrılıkçı hareketlerine devam etmeye teşvik ettiğini söyledi.

“Kırmızı çizgi her zaman aşağı doğru hareket ediyor. 2005'te bırakın yapmayı, söylemeyi kimsenin aklına bile gelmeyen şeyler bugün tamamen normaldir. Diğer bir deyişle, Dodik tüm bunları uluslararası toplumun gerektiği gibi tepki vermeyeceğini anladığı için yapıyor" dedi.

Salı günü, Bosna basını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yaptırımları genişletmeyi düşündüğünü; Dodik, Dayton anlaşmalarını engellediği için 2017'den beri ABD'nin kara listesinde.

Blinken, üç cumhurbaşkanına hitaben yazdığı bir mektupta, “Devlet düzeyindeki kurumlardan tek taraflı olarak çekilme veya Dayton Barış Anlaşmalarını başka bir şekilde istikrarsızlaştırma hamleleri, yaptırımların değerlendirilmesi de dahil olmak üzere uygun eylemlerle karşılanacaktır” dedi.