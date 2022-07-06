Boris Johnson Milletvekilleriyle Karşı Karşıya

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cinsel tacizle suçlanan üst düzey bir yetkilinin davasını ele almasını protesto etmek için giderek artan Muhafazakar bakanlar ve diğer yetkililer listesinin istifa etmesine rağmen milletvekillerine “devam edeceğini” söyledi .

“Muazzam bir yetkiye sahip olduğunuz zor koşullarda bir başbakanın görevi, devam etmektir. Ve yapacağım şey bu," dedi Johnson Çarşamba günü parlamentodaki Başbakan'ın Sorularının haftalık oturumunda.

Daha önce 58 yaşındaki lideri istifaya çağıran Muhafazakar bir yasa koyucu olan David Davis, parlamentoya Johnson'dan tekrar istediğini söyledi: “Onurlu olanı yapmasını, ulusun çıkarlarını kendi çıkarının önüne koymasını ve önce … hükümetin işini yapması imkansız hale gelir.”

Johnson, başbakan olarak kalmasının ulusal çıkarlara aykırı olduğuna inanmadığını söyledi.

“Ona tekrar değindiği nokta için çok teşekkür ediyorum. Onunla daha fazla aynı fikirde olamazdım, ”dedi Johnson.

Önemli istifalar

Gelişme, Hazine başkanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in yönetmeye uygun olmadığını söyleyerek istifa etmesinden bir gün sonra geldi.

Johnson iki adamı hızla değiştirdi, ancak bir dizi genç bakan da istifa etti ve Muhafazakar Parti içindeki desteği hızla azalıyor.

Muhalifler, Johnson hakkında yeni bir güvensizlik oylamasına izin vermek için parti kurallarını değiştirmeyi umuyorlar. Geçen ay böyle bir oylamadan sağ çıktı ve milletvekillerinin yüzde 41'i ona karşı oy kullandı.

Londra'dan bildiren Al Jazeera'dan Paul Brennan, değişikliklerin önümüzdeki hafta “1922 Komitesi olarak adlandırılan bir arka plan komitesinin yürütme seçimlerini yaptığında” gelebileceğini söyledi.

“Boris Johnson'ı çok, çok güçlü bir şekilde eleştiren Muhafazakar Parti'nin birkaç üyesi, parlamento yaz için yükselmeden önce yeni bir güven oyu zorlamayı umarak, kuralları derhal değiştirmek niyetiyle bu yöneticiye seçilmek için aday olacak. ara ve bu 21 Temmuz'da" dedi.

Cinsel suistimal skandalı

Siyasi krizi başlatan skandal, iki adamı sarhoş bir şekilde taciz etmekle suçlandıktan sonra geçen hafta istifa eden kamçı yardımcısı Chris Pincher'ı içeriyordu.

Downing Street ilk başta Johnson'ın Pincher'ı Şubat ayında atadığı sırada aleyhindeki önceki iddiaları bildiğini yalanladı.

Ancak Salı günü, eski bir üst düzey memur Johnson'ın dışişleri bakanı olarak 2019'da müttefikiyle ilgili başka bir olay hakkında bilgilendirildiğini söyledikten sonra bu savunma çöktü.

Çocuklar ve Aileler Bakanı Will Quince, Pazartesi günü yaptığı bir dizi basın röportajında ​​hükümeti savunmak zorunda kalmadan önce kendisine yanlış bilgi verildiğini söyleyerek Çarşamba günü istifa etti.

Bu, yeni bir düzineden fazla istifa dalgasını ve daha önce sadık milletvekillerinin desteğinin geri çekilmesini tetikledi.