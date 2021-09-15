Boris Johnson, Kabine Değişikliklerini Açıklarken Gavin Williamson'ı Kovdu

Başbakan, ateş altındaki Eğitim Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı adalet bakanlığına taşıdı. Şansölye Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Priti Patel işlerini sürdürüyorlar. Ancak Dışişleri Bakanlığı'na giden Liz Truss ve kültür kazanan Nadine Dorries için terfiler var.

Downing Street, değişikliğin amacının "pandemiden daha iyi geri dönmek için güçlü ve birleşik bir ekip oluşturmak" olduğunu söyledi. Johnson boş pozisyonları doldurmaya çalıştığından, önümüzdeki saatlerde daha fazla hamle bekleniyor.

Adalet bakanı ve Lord Chancellor'a ek olarak, başbakanla uzun ve zorlu bir görüşme olduğu anlaşılan Raab'a başbakan yardımcısı unvanı da verildi.

Bir kaynak, Raab'ın Dışişleri Bakanlığı'nın bu hareketine kızgın olduğunu yalanladı, ancak Afganistan'dan çekilmeyi ele alış biçiminden memnun olmadığı anlaşılıyor.

Diğer hamlelerde:

Aşı bakanı Nadhim Zahawi, eğitim sekreterliğine terfi etti

Konut Bakanı Robert Jenrick kovuldu ve yerine Michael Gove getirildi

Hazine Bakanı Steve Barclay, Lancaster Dükalığı Şansölyesi olarak Bay Gove'un yerini aldı

Oliver Dowden'a Kabine Ofisinde portföysüz bakan rolü verildi

Bay Dowden ayrıca Amanda Milling'in yerine Muhafazakar Parti eş başkanı oldu

Simon Clarke Hazine Baş Sekreteri oldu

Değişiklikten büyük kazananlar arasında, daha önce kabinede hiç oturmamış olan genç bir sağlık bakanı ve en çok satan romancı Bayan Dorries ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı'ndan hükümetteki ilk üç işten birine geçen Bayan Truss yer alıyor.

Yeni Barınma, Topluluklar ve Yerel Yönetim Sekreteri Michael Gove ayrıca hükümetin "düzeltme" gündeminin - ülke çapında zenginlik ve fırsatların yayılması - ve başka bir İskoç bağımsızlık referandumu taleplerinin ele alınmasının sorumluluğunu üstlenecek.

Dominic Raab, hükümetin Küresel Britanya dış politikasını şekillendirmeye yardımcı oldu ve İngiltere'nin Rusya ve Çin'e karşı tutumunu sertleştirdi.

Ancak aynı zamanda bütçe kesintileri, düşük moral ve Uluslararası Kalkınma Departmanı ile zor bir birleşme ile mücadele eden Dışişleri Bakanlığı ile mutsuz bir gemi yönetti.

Kendisini eleştirenler tarafından bazı yetkililerin ve büyükelçilerin güvenini kaybetmiş bir kontrol manyağı olmakla suçlandı.

Ve sonra Afganistan tahliyesinin yanlış idare edilmesi - ve tatilde kalma kararı - daha fazla eleştiriye yol açtı. Liz Truss şimdi - Margaret Beckett'ten sonra - sadece dışişleri bakanı rolünü üstlenen ikinci kadın oldu. Eski bir ticaret bakanı olarak, Brexit'ten sonra değiştirilmesi gereken ticaret anlaşmalarını müzakere eden, uluslararası diplomatik çevrede bilinen bir figür.

Genellikle biraz insan diplomasisi gerektiren bir işe biraz karakter - hatta gösteriş – getirecek. Ancak, Dışişleri Bakanlığı'nda son zamanlarda hükümette biraz marjinalleşmiş hisseden bir kurumu canlandırmak için zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.