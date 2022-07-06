Boris Johnson İktidara Tutunuyor

Birleşik Krallık başbakanı Boris Johnson, iki üst düzey bakanın şok edici istifalarının diğer hükümet üyelerinden bir dizi ayrılığı tetiklemesinin ardından siyasi geleceği için savaşıyor.

Johnson'ın maliye ve sağlık bakanları, son aylarda yönetimini vuran bir dizi skandalın ardından yönetmeye uygun olmadığını söyleyerek Salı günü istifa etti.

İktidardaki Muhafazakar Partide giderek artan sayıda milletvekili zamanın dolduğunu söyledi, ancak Johnson görevde kalma kararlılığını gösterdi ve kabinesini hızla değiştirmek için harekete geçti.

İşte bilmen gereken.

Ne oldu?

Şansölye Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in istifaları, Johnson'ın, politikacının cinsel suistimalle ilgili şikayetlerin konusu olduğu konusunda bilgilendirildikten sonra bile, partisine pastoral bakım sunmayla ilgili bir role Milletvekili Christopher Pincher'ı atadığı için özür dilemesiyle geldi.

Eski üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Simon MacDonald da dahil olmak üzere eleştirmenler, Johnson'ın ofisini Pincher'ın suistimalinin farkında olmadığı konusunda yalan söylemekle suçladı.

Pincher, 30 Haziran'da Muhafazakar Parti genel başkan yardımcılığından özel bir kulüpte iki kişiyi taciz ettiği yönündeki şikayetler üzerine istifa etmişti. Bu, Pincher'a yönelik geçmiş iddialar hakkında bir dizi raporu ve Johnson'ın onu neden parti disiplinini uygulayan kıdemli bir işe terfi ettirdiğiyle ilgili soruları tetikledi.

Çarşamba günü, Çocuklar ve Aileler Bakanı Will Quince de Johnson'ın şikayet konusu olan bir politikacı atamasıyla ilgili kendisine "yanlış" bir brifing verilmesinin ardından kabineden istifa ettiğini söyledi.

İstifalar, sıkı COVID-19 kilitlenmelerini ihlal eden partilere yönelik lanet bir rapor ve Muhafazakar Milletvekili Neil Parish'in Avam Kamarası'nda cep telefonunda pornografi izlerken yakalandıktan sonra istifası da dahil olmak üzere aylarca süren skandallar ve yanlış adımlardan sonra geldi.

Johnson, birçok Britanyalının artan yakıt ve gıda fiyatlarıyla başa çıkmakta zorlandığı bir yaşam maliyeti kriziyle başa çıkmak için yeterince çaba göstermediği için de eleştiri aldı. Ekonomistler, ülkenin şu anda keskin bir yavaşlamaya veya muhtemelen bir resesyona doğru gittiğini söylüyorlar.

Johnson'ı koltuğundan etmeye yönelik girişimler var mı?

Johnson'ın kendi partisi içinde karşı karşıya olduğu düşmanlık düzeyi, Çarşamba günü, haftalık soru oturumu için yasa koyucuların önüne çıkacağı ve daha sonra planlanan iki saatlik bir ızgara için meclis komitelerinin başkanlarıyla karşı karşıya kalacağı zaman ortaya çıkacak.

Johnson, bir ay önce Muhafazakar milletvekillerinin güven oylamasından sağ çıktı ve parti kuralları, bir yıl boyunca böyle bir meydan okumayla karşı karşıya kalamayacağı anlamına geliyor. Ancak, bazı milletvekilleri bu kuralları değiştirmeye çalışıyor.

Javid, istifa mektubunda şunları söyledi: "Bu durumun sizin liderliğinizde değişmeyeceği benim için çok açık - ve bu nedenle benim de güvenimi kaybettiniz."

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, "bu hükümetin şimdi çökmekte olduğunun açık olduğunu" söyledi.

Başbakan ayrıca, Downing Caddesi'ndeki tecrit ihlalleri konusunda milletvekillerine yalan söyleyip söylemediği konusunda bir meclis soruşturmasıyla karşı karşıya.

Johnson bir başka siyasi krizden daha sağ çıkabilecek mi?

Anlık bir YouGov anketi, Britanyalıların yüzde 69'unun Johnson'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini düşündüğünü, ancak şu an için Başbakan Yardımcısı Dominic Raab ve Dışişleri Bakanı Liz Truss da dahil olmak üzere üst düzey bakanlık ekibinin geri kalanının destek teklifinde bulunduğunu ortaya koydu.

Johnson'ın yerine geçmek için önde gelen bir rakip olarak kabul edilen Truss, başbakanın "yüzde 100 arkasında" olduğunu söyledi.

Bazı Muhafazakar milletvekilleri, Johnson'a sarsılmaz bağlılıklarını dile getirdiler. İskoç Sekreteri Alister Jack, "Başbakan'ı tamamen destekliyorum" dedi. "İyi meslektaşların istifa ettiğini gördüğüm için üzgünüm ama yapacak büyük bir işimiz var ve biz de bununla uğraşıyoruz."

Johnson, Sunak'ın istifasının ardından Irak doğumlu Nadhim Zahaw'ı maliye bakanlığı görevine atayarak görevde kalma kararlılığını gösterdi. Şubat ayında Johnson yönetimine disiplin getirmek üzere atanan Steve Barclay, sağlık portföyüne taşındı.

Şimdiye kadar kim istifa etti?

Salı günü:

Maliye Bakanı Rishi Sunak

Sajid Javid, sağlık sekreteri

Bim Afolami, Muhafazakar Parti başkan yardımcısı

Saqib Bhatti, parlamento özel sekreteri (PPS) ile sağlık ve sosyal bakım için devlet sekreteri

Jonathan Gullis, PPS'den Kuzey İrlanda için dışişleri bakanlığına

Nicola Richards, Ulaştırma Bakanlığı için PPS

Alex Chalk, İngiltere ve Galler Başsavcısı

Virginia Crosbie, Galler Ofisine PPS

Theo Clarke, Kenya'nın ticaret elçisi

Andrew Murrison, Fas'ın ticaret elçisi

Çarşamba günü: