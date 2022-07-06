Boris Johnson Başbakanlıktan Nasıl Çıkarılabilir?

Boris Johnson'ın müttefiklerinden biri, Rishi Sunak ve Sajid Javid'in Salı akşamı istifalarını açıklamadan önce diğer kabine bakanlarının desteğini "dokunmadıklarını" iddia etti, ancak bir bakan daha niyetlerini netleştirmedi.

Başbakanın müttefiki bu fırtınayı atlatacağını söylüyor - ancak siyasi sular çok dalgalı.

Bay Johnson'ın bazı Muhafazakar eleştirmenleri - halen görevde olan bakanlar dahil - onun su seviyesinin altında kaldığını düşünüyor.

Eğer -ve vurguluyorum eğer- başbakanlığı sona ererse, bu nasıl olabilir?

Daha fazla istifa

İlk olasılık, önümüzdeki günlerde daha fazla istifanın gelmesidir.

En azından birkaç beklenmedik isim de dahil olmak üzere, ayrılan genç bakanların sayısı, başbakan üzerindeki baskıyı artırarak birikmeye başladı.

Ancak Downing Street, başka istifaları da hesaba kattıklarında ısrar ediyor ve bunları varoluşsal bir tehdit olarak görmüyor.

Devrilme noktası - mevcut gönderileri dolduracak yeterli insanın olmadığı - hala bir yol var.

Ama istifa etmeyenlerin hepsi başbakana sadık değil.

Kamuoyu desteğini sürdürürken, bazı bakanların özel olarak Başbakan'dan pozisyonunu düşünmesini istemesi mümkün.

Eğer -muhtemel göründüğü gibi- bunu yapmayı reddederse, bu, bir bakanın bana, Başbakan yaz tatiline kadar kalmaya çalışırsa gideceklerini söylemesiyle, daha fazla ayrılmaya neden olabilir.

Ve bazı liderlik umutları, kendilerini 10 numaradan bir noktada uzaklaştırmazlarsa Rishi Sunak'ın tüm koşuyu yapacağı konusunda gergin olabilirler.

Örneğin bir bakan, yeni atanan Şansölye Nadhim Zahawi'nin güvenilir bir lider adayı olarak görüldüğünü, ancak şimdi "kendini kirlettiğini" söyledi.

Bir güven oylaması daha

Başbakanın işin içine girdiğini varsayarsak, o zaman gelecek hafta yapılacak olan 1922'deki yedek kulübesi seçimleri çok önemli olabilir.

Liderlik kurallarını değiştirme platformunda duran milletvekilleri çoğunluğu oluşturursa, bu Boris Johnson için bir tehlike anıdır.

Başbakan geçen ay bir güven oylamasından sağ çıktı ve mevcut kurallara göre 12 ay boyunca başka bir meydan okumadan muaf.

Asi milletvekilleri, daha fazla güven oylamasına izin vermek için bu kuralı değiştirmek için komiteye seçilmeye çalışıyorlar.

Kuralların bir yıl içinde başka bir oylamaya izin verecek şekilde değiştirilebileceği, ancak Ayrıcalıklar Komitesi'nin Başbakanın Parlamento'yu kasten yanlış yönlendirip yönlendirmediği konusunda karar vermesinden sonra Sonbahara kadar gerçekleşmeyecekti.

Ancak şimdi, bazı kişilerin buna bir zaman çizelgesi koymasıyla çok daha erken bir güven oylaması çağrısı yapılmasından söz ediliyor: kuralların değişmesinden sonraki 24 saat içinde veya kesinlikle birkaç gün içinde.

Ve aslında, başbakana karşı havanın önemli ölçüde değiştiğini hissettilerse, mevcut yönetici de kuralları, muhtemelen bu hafta daha da erken değiştirebilirdi.

Boris Johnson bir güven oylamasında mağlup edilirse, yeni bir lider için adaylıklar açık olacak - milletvekilleri potansiyel olarak adayları yaz tatilinden önce son ikiye indirecek.

Ve çarpıcı olan, son güven oylamasında Boris Johnson'ı destekleyen ve bir sonrakinde onu desteklemeyecek olan birkaç Muhafazakar milletvekiliyle konuşmam. Buna, son liderlik yarışmasında onu belirgin bir şekilde destekleyen bir milletvekili de dahildir.

Bir Brexit ve eski Boris destekçisinin dediği gibi: "Bu sadece bir yöne gidebilir. Bunun sonbahara kadar devam etmesini istemiyorum."

Seçim anı

Yani bir ihtimal daha ortaya çıktı.

1922 komitesinin başkanı Sir Graham Brady, koltuğunun altında bir yığın güven mektubuyla - mecazi olarak - 10 numaraya gidebilirdi. Başbakan'a bu senaryoda liderlik kurallarının değişeceğini ve sonraki oylamayı kaybedeceğini, bu yüzden belki de bunu yapmaya zorlanmadan önce binayı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Şimdi, Sabit Vadeli Parlamentolar Yasasını kaldıran Boris Johnson, parlamentonun feshedilmesi ve genel seçim için Buckingham Sarayı'na giderek yanıt verebilir.

Downing Caddesi'ndeki hiç kimse bana bunun bir olasılık olduğunu önermedi, ancak Parlamento içinde ve çevresinde çok sayıda endişeli sohbet var.

Westminster, elbette, bir spekülasyon yatağı değilse de hiçbir şey değildir.

Ve Boris Johnson, Houdini gibi, daha önce de sıkı siyasi noktalardan kaçmıştı.

Yine de, nihayetinde, efsanevi kaçış bilimci için iyi bitmedi.