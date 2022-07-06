Boris Johnson, Artan Kabine İsyanına Rağmen Kazıyor

Boris Johnson, kabinesi arasında giderek artan bir isyanla yüzleşmeye çalışırken istifa çağrılarına karşı çıkıyor.

Eski bir yakın müttefik olan İçişleri Bakanı Priti Patel, başbakanı geri çekilmeye çağıran bir grup isyancı bakana katıldı.

Ancak, gitmesinin "sorumlu" olmayacağını söyleyerek, bırakması için artan çağrılara meydan okudu.

Milletvekillerine, ekonomik baskılar ve Ukrayna'daki savaşın ortasında "çekip gitmesinin" doğru olmayacağını söyledi. Avam Kamarası İrtibat Komitesindeki üst düzey milletvekillerinin tekrar tekrar sorgulaması altında, bir kişi için görebileceği en erken tarihin 2024 olduğunu söyleyerek erken genel seçim çağrısını reddetti.

İstifa etmeye çağıran bakanlar arasında Baş Kırbaç Chris Heaton-Harris, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve Galler Sekreteri Simon Hart da yer alıyor.

Tesviye Sekreteri Michael Gove ona daha erken gitmesini söyledi ve İş Sekreteri Kwasi Kwarteng şef whip'e Başbakanın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

BBC'nin siyasi editörü Chris Mason, isyancı gruba Downing Street'te kalması gerektiğini savunan başka bir bakanlar grubunun katıldığını söyledi.

BBC'ye ayrıca Bay Johnson'ın kendisine "milyonların" oy verdiğini vurguladığı ve muhtemel haleflerinden herhangi birinin "bir sonraki seçimdeki seçim başarısını tekrar edip edemeyeceğini" sorguladığı söylendi.

Bu arada, 1922 backbench komitesinin yürütme organındaki Tory parti patronları, güven oylamasını düzenleyen kuralların değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin bir kararı ertelediler.

Ancak komitenin yerini alacak seçimler öne çekildi ve şimdi önümüzdeki hafta yapılacak.

Bay Johnson geçen ay böyle bir oylamadan sağ kurtuldu ve şu anda geçerli olan kurallara göre bir yıl boyunca başka bir zorluktan bağışık olacaktı. Bay Johnson'ın başbakanlığını saran kriz, Şansölye Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid'in dramatik istifalarının ardından Salı günü başladı.

Bay Johnson'ın bu yılın başlarında Chris Pincher başkan yardımcısı whip'i atama kararı üzerine çıkan tartışmanın ardından birkaç dakika içinde ayrıldılar.

Ayrılmaları, hükümet görevlerinde bulunan beş milletvekilinden birinin görevlerinden ayrılmasıyla birlikte daha fazla istifa dalgasını tetikledi.