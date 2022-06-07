Boris Johnson, Otoriteyi Yeniden Kazanmak İstiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson kabinesini topladı ve kendisini ciddi şekilde zayıflatan Muhafazakar milletvekillerinin güven oylamasından sağ çıktıktan sonra “işe devam etme” sözü verdi .

Johnson, kabine toplantısından önce Salı günü yaptığı açıklamada, "Bugün, teslim etmeye devam edeceğime söz veriyorum" dedi. "Çalışkan İngiliz halkının yanındayız ve işimize devam edeceğiz."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Salı günü yaptığı açıklamada, Johnson'ın hâlâ İngiltere başbakanı olduğu için "çok mutlu olduğunu" söyledi ve "Çok önemli bir müttefiki kaybetmediğimize sevindim, bu harika bir haber" dedi.

Johnson, Pazartesi akşamı 211 Muhafazakar milletvekilinin başbakan olarak kalmasını desteklediğini ve 148'inin aleyhinde oy kullandığı dramatik oylamanın “belirleyici bir sonuç” olduğunu iddia etti.

Ancak çoğu eleştirmen ve yorumcu, otoritesinin büyük ölçüde sarsıldığını ve Downing Caddesi'ndeki günlerinin sayılı olduğunu öne sürerek aynı fikirde değildi.

'Parti bitti'

Muhafazakarları destekleyen Daily Telegraph gazetesi “içi boş zafer Tories'i parçaladı” derken, sol eğilimli Daily Mirror açıkça “Parti bitti, Boris” dedi.

Oylama - Johnson'ın ezici bir genel seçim zaferi kazanmasından iki yıldan biraz fazla bir süre sonra - Muhafazakar partinin durumunu perişan eden bir dizi skandalın ardından getirildi.

Bunların başında , Downing Caddesi'ndeki sokağa çıkma yasağı olaylarıyla ilgili, halkın öfkesine neden olan ve onun yasaları çiğneyen ilk Birleşik Krallık başbakanı olduğunu gören " Partygate " tartışması vardı.

57 yaşındaki Johnson, oylamada hayatta kalabilmek için 359 Muhafazakar milletvekilinden 180'inin desteğine ihtiyaç duyuyordu. Yenilgi, parti lideri ve başbakan olarak görev süresinin sonu anlamına gelirdi.

Johnson'ın kabinesinin çoğu, gizli oylamada onu açıkça destekledi, ancak meclis partisinin yüzde 40'ından fazlası - ve neredeyse kesinlikle arka plandakilerin çoğunluğu - isyancıların çeşitli Tory hiziplerinden gelmesiyle birlikte yapmadı.

Mevcut parti kurallarına göre, bir yıl boyunca kendisine tekrar meydan okunamayacak, bu da 2024 yılına kadar yapılacak bir sonraki genel seçimden önce yeni bir liderin ortaya çıkmasına çok az zaman bırakıyor.

Daha önceki Tory güven oylamalarında Margaret Thatcher ve Theresa May, Johnson'dan daha iyi puan aldılar, ancak ikisi de başbakanlıklarının ölümcül şekilde hasar gördüğüne karar verdikten sonra nihayetinde istifa ettiler.