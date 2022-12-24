Borcu olan emekliye PTT'den ilaç gibi destek! 2023'te emeklinin borcu sıfırlanıyor!

2023'te emeklinin borcu sıfırlanıyor! Borcu olan emekliye PTT'den ilaç gibi destek! PTT’nin yaptığı açıklamaya bağlı olarak hem emeklinin diğer tüm bankalar için olan ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak Emekliler için de Borç Transferi Kredisi kampanyası, 2022 yılında emeklinin bankalar için olan borçlarında da silinmesinde büyük destek sağlamaktadır. Borç Transferi Kredisi açısından sağlanan düşük faiz oranları ile beraber yapılan yeniden yapılandırma fırsatları ile destek sağlanıyor.

Aktif Bank Emekli Yapılandırma Kredisi

PTT’ tarafından aktarılan bilgilere göre Aktif Bank sayesinde Borç Transferi Kredisi kapsamında sunulan yeni destek ile beraber aynı zamanda başka bankalar üzerinde bile olsa kredi ve kredi kartı borcu bulunan emeklilerin de yüzünü güldürmeyi başardı. Burada aynı zamanda emekli maaşını aldıkları zaman bankalardaki borçları açısından 36 ay vade ile geri ödemek duruma bağlı olarak yapılandırma hizmeti almak isteyen kişiler için de emekli maaşını PTT’ye taşıdıktan sonra bu avantajdan da yararlanabilecek.

36 ay vade ile beraber aynı zamanda yüzde 3,09’dan başlayan faiz oranları sayesinde borcu olan emekliler de yeni yılda da borçlarını kapatmaları için kredi tahsis edilecek. Uygun ödeme koşulları sayesinde emekliler içinde çokça tercih edilen bu yol sayesinde 36 ayda var olan borçlarını da kapatabilecek.

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