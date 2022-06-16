Borçlu Olanlara Garanti ve Akbank'tan Müjdeli Haber

Garanti Bankası ve Akbank borçlulara nakit veriyor! Hem nakit alınacak hem de borç kapanacak! 50.000 TL'ye kadar kullandırılacak bu limitli kredinin detayları belli oldu!

Bankalara borcu olan vatandaşlar için yeni başlatılan kampanyada, Garanti Bankası ve Akbank'tan ihtiyaç kredisi çekecek kişilere ivedilikle işlem yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası ve Akbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanan kişiler, bu iki banka aracılığıyla 50000 TL'ye kadar borç erteleme kredisi başvurusunda bulunabilirler. Mayıs ve Haziran aylarında başlayan bu promosyon ile özel bankalardan borç kapatma kredisine başvuranların krediye bağlı faiz oranlarından yararlanacağını söyleyebiliriz. Nakit ihtiyacınız varsa bu iki banka aracılığıyla talep edebilir, işlemlerinizi 36 ay vade ile gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kişiler banka şubelerine gidip ihtiyaç kredisi almak istiyorsa kredi notunun 1100 ve üzeri olması gerekmektedir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası aracılığıyla ihtiyaç kredisi ve borç geri ödeme kredisi başvurusunda bulunan kişiler, en yakın banka şubesine giderek, bankanın kredibilitesinin yeterli olması durumunda kimlik belgeleri ve gelirleri ile işlemlerini tamamlayabilirler. Garanti Bankası krediyi onayladıktan sonra karşı bankadaki kredi ve kredi kartı borcunuzu hesaplar ve bu işlemlere göre size yüksek limitli ihtiyaç kredisi sağlar.

Nakit ihtiyacınız ise, Garanti Bankası ve internet sitesi size bu işlemleri yapma imkânı sunuyor.

Akbank

Garanti Bankası'nın yanı sıra bir borç kapatma kredisi daha veren Akbank, nakit ihtiyaçlarınız için 36 ay 50000 TL'ye kadar sevk kredisi sunuyor. Akbank'ın resmi internet sitesinde bu kredilerin bireysel müşterilere kullandırılacağının duyurulmasının ardından hem banka şubelerinden hem de bankanın resmi internet sitesinden başvurular alınmaya başlandı. Akbank'ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 36 aya kadar kredi kullandırılmakta, 50000 TL havale anında hesabınıza yatırılmakta ve diğer banka nezdindeki tüm banka borçları kapatılmaktadır.