Borçları Sıfırlamak İsteyenlere Çok İyi Adım Atıldı! Tüm Banka Borçlarını Poşete Doldur! 100000 TL Ödeme Al. Sizlerde bankalardaki borçlarınızdan kurtulun. İşte detaylar...

Uzun süredir etkisini gösteren pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntı çekmemek elde değildi. 2021 yılı sonunda başlayan ekonomik kriz de kişilerin borçlarını ödemekte zorlandığı dönemlerin başı olmaktadır. Bu dönemde ise kişiler para bulmak nakit imkanından faydalanmak için ilk tercih ettikleri yer bankalar oldu. Bankalardan nakit kredi ve kredi kartı kullanarak acil ihtiyaçlarınızı gidermek istediniz. Bu işlemler ile nakit sıkıntısını giderek kişiler, borçlarını ödemekte bir hayli zorlanıyor. Bu sebeple bazı bankalar kişilerin banka kredi notuna ve kredi borçlarına göre borç kapatma kredisi veriyor.

Bankalar bu durumu da fırsata çevirerek kredi alacak kişilerin tüm banka borçlarını tek bir yerde toplamasını istiyor. Banka kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatarak tek bir yerde ödeme kolaylığı almak isteyenlere özel bankalar ve kamu bankaları destek veriyor. En çok tercih edilen QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası yaptıkları kampanyalar ile birlikte hemen onaylı işlem sunuyor.

QNB Finansbank 10.000 TL'ye kadar yaptığı kredi kampanyasında 2.20 faiz oranı ile işlem yapmaktadır. Sadece banka şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile başvurunuzu yapabilirsiniz. 10.000 TL kredi alacak kişiler aylık 433 TL ödeme yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı 1.79 faiz oranları ile işlem yapacak. Özellikle kendi bankasından maaş alan kişilere daha düşük faizlerle kredi verecek. Ziraat Bankası şubelerine giderek aylık 402 TL ödemeli 36 ay vadeli 10.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden de kişiye özel kredi kampanyaları yapılıyor. Kredi alacak kişiler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte hemen işlemlerini gerçekleştirebilir. Nakit kredi kullanacak olan kişiler 3 dakika içinde bu bankadan işlem yapabilir.