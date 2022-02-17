Borç Miktarı Artınca Devlet Bankaları Harekete Geçti! Tüm Borçları Kapatan Nakit Limitler Vatandaşlar İçin Hazırlandı! Bankaya Olan borçları ödemekte zorlanan vatandaşlar için devlet bankaları tarafından Müjdeli Haber geldi. Devlet destekli olarak verilecek son dakika kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişiler artık bu bankalardan hem düşük faizli hem de yüksek limiti tüm Banka borçlarını kapatacak ları Kredi başvurularında bulunabilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank önderliğinde başlatılan Bu kampanyada düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler için hızlı bir şekilde nakit ödemesi yapılacak.

Son Dakika devlet bankalarının başlatmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin artık borç kapatma kredisi için de düşük faiz oranları ile işlem yapılacağı açıklandı. Kredi kullanacak olan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden devlet destekli borç kapatma kredisi ne sadece güncel olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için kullanabilir. Bankalara borcu olan vatandaşlar bu kampanyalara katılarak istedikleri zaman nakit kredi kullanabiliyor.

Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar Türk bir yere ödeme yaparak tüm Banka borçlarının transfer etmek istiyorsa devlet bankaları üzerinden kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek aynı gün içerisinde nakit kredi onayı alabilir.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi

Borç kapatma kredisi en çok veren bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte hem ihtiyaç hem de borç kapatma kredisi alabiliyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda Bugünden itibaren alınan başvurularda diğer bankalardaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara 50.000 TL ve üzerinde kredilerde 24 ay vadeli işlem yapılacağı açıklandı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar ayrıca bu banka üzerinde hesabı olması ve maaş alması gerekmektedir. İlk olarak emekli vatandaşlar için başlatılan bu kampanya şimdilerde asgari ücretle çalışan vatandaşlar için de verilmektedir.

Kampanya için sadece Ziraat Bankası değil diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Bu bankalar üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız sadece banka şubelerine giderek işlem yapabilir kimlik gelir belgesi ve kapatacağınız borçları belirten belgeler ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.