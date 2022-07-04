Bonnie Kasırgası Orta Amerika'da 3 Kişiyi Öldürdü

Meksika'ya hareket etmeden önce Orta Amerika'yı kasıp kavuran bir kasırgada en az üç kişi öldü .

Tropik Fırtına Bonnie, Pazar günü El Salvador'da bir ve Nikaragua'da iki kişinin neden olduğu yıkım yolunda öldürülmesi nedeniyle birinci kategori bir kasırgaya yükseltildi. Fırtına Atlantik Okyanusu'nda gelişmiş ve fırtına eğilimli bölgede nadir görülen bir tropikal fırtına olarak Orta Amerika'nın dar bir bölümünü geçerek Pasifik Okyanusu'na taşınmıştı .

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre, Bonnie, Meksika'ya doğru hareket ederken, saatte 125 kilometre (80 mil) maksimum sürekli rüzgara “daha ​​yüksek esintilerle” sahipti.

Ajans bir tavsiyede, "Bonnie'nin çekirdeğinin önümüzdeki birkaç gün boyunca güney ve güneybatı Meksika kıyılarının güneyinde kalması, ancak buna paralel hareket etmesi bekleniyor" dedi.

Danışmanlık, kasırganın neden olduğu şişmelerin “hayatı tehdit eden sörf ve mevcut koşulların yırtılmasına” neden olduğunu söyledi.

El Salvador ve Nikaragua'da fırtına ağaçları devirdi ve yaygın sele neden olarak bazı sakinleri geçici barınaklara taşınmaya zorladı.

El Salvador'daki acil servisler, 24 yaşındaki bir kadının fırtına sırasında öldüğünü ve kurtarma ekiplerinin Pazar günü hala kayıp bir adamı aradığını söyledi.

Çevre bakanlığından yapılan açıklamada, "Bonnie, kıyı bölgesinde, volkanik dağ silsilesinde ve San Salvador metropol bölgesinde çok şiddetli yağmurlar ve gök gürültülü fırtınalar, bazı bölgelerde kuvvetli şiddetli rüzgarlar ve dolu yağdı" dedi.

El Salvador başkanı Nayib Bukele, Pazartesi günü tüm derslerin askıya alınacağını söyledi.

Nikaragua'da 40 yaşındaki bir adam nehri geçmeye çalışırken sürüklendi ve 38 yaşındaki bir adam otobüsten yolcuları kurtarmaya çalışırken öldü.

Meksika meteoroloji servisi, kasırganın ülkenin güney Pasifik kıyısı boyunca yoğun yağmurlar, çamur kaymaları, sel, kuvvetli rüzgar fırtınaları ve 16 fit (5 metre) yüksekliğe kadar okyanus dalgaları ile sonuçlanabileceği konusunda uyardı.