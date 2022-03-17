Bombalanan Mariupol Tiyatrosundan Kurtulanlar Çıktı

Kurtarma ekipleri, Ukraynalı yetkililerin Rus hava saldırısı olduğunu söylediklerinin ardından kuşatma altında bulunan Mariupol kentindeki üç katlı bir tiyatrodan kurtulanları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ukrayna'nın ombudsmanı Ludmyla Denisova Perşembe günü Telegram mesajlaşma uygulamasında yaptığı açıklamada, "Bina yüksek güçlü bir hava bombasının etkisine dayandı ve bomba sığınağında saklanan insanların hayatlarını korudu." dedi.

Denisova ve milletvekili Sergiy Taruta, Mariupol Drama Tiyatrosu'ndan bazı kurtulanların çıktığını söylediler. Taruta, Facebook'ta "İnsanlar canlı olarak çıkıyor" diye yazdı, ancak kaç tane olduğunu söylemedi.

Parlamentoyu ziyaret eden bir heyetle Londra'da bulunan bir diğer yasa koyucu Lesia Vasylenko, yaralanan olduğu ancak ölüm olmadığı yönünde haberler olduğunu söyledi.

El Cezire'den Zein Basravi, Ukrayna'nın batısındaki Lviv'den bildiriyor, "yerel yetkililer,... 130 kişi o barınaktan başarıyla kurtarıldı." Yaralanan ve yaralananların sayısı he doğrulanmadı.

Ukrayna'daki yetkililer Rus kuvvetlerini Çarşamba günü Ukrayna'nın güneydoğusundaki tiyatroyu bombalamakla suçladılar. Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kyrylenko, Telegram'da tiyatronun resim ve videolarını paylaşarak, "Ruslar kasıtlı olarak sivillere saldırıyor" dedi.

Yüzlerce erkek, kadın ve çocuk - bazı yetkililere göre 1000'e kadar - binanın bodrum katına sığınmıştı.

Abd'li özel bir şirket olan Maxar Technologies, 14 Mart'ta topladığı uydu görüntülerini, tiyatronun dışında yere büyük harflerle boyanmış Rusça "çocuklar" kelimesini göstererek dağıttı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada, "normalde tiyatro gibi sivil amaçlara adanmış bir nesnenin askeri amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı konusunda şüphe varsa, öyle olmadığı varsayılacaktır.

İzleme örgütü, "Sivil bir nesneye karşı saldırı yönetmek, siviller üzerinde orantısız etkileri olan ayrım gözetmeyen saldırı ve saldırılar gibi kesinlikle yasaktır ve savaş suçu olabilir." dedi.

Rusya, tiyatroyu bombalamayı veya Ukrayna'daki sivilleri hedef alarak reddetti. Rus haber ajansı RIA'ya göre, savunma bakanlığı aşırı sağcı Ukraynalı savaşçı grubu Azak Taburu'nu tiyatroyu havaya uçurmakla suçladı.

İddiayı destekleyecek bir kanıt vermedi. Rusya daha önce grubu sivillerin şehri terk etmesini engellemekle suçlamıştı.

Mariupol, Rus güçlerinin Mart ayı başlarında şehri kuşatması nedeniyle yoğun bir bombardıman altında kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Çarşamba günü gece geç saatlerde yaptığı bir konuşmada, "Rusya'nın halkımıza, Mariupol'ümüze ve Donetsk bölgemize yaptıklarından kalbi kırılıyor" dedi.

Zelenskyy'nin danışmanı Mikhailo Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmelerde ateşkes, Rus askerlerinin geri çekilmesi ve Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesini talep ettiğini söyledi.