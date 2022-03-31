Bomba Kulis Haber: Emekli Bayram İkramiyeleri 3000 TL Olacak . Milyonlarca emekliyi vatandaşa müjdeli haber geldi. Emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi müjdesi geldi. Emekli ikramiyelerine zam yapılacak. Bin TL olarak ödenmekte olan ikramiyelere ilk defa geçen sene zam yapılmış ve emekli vatandaşlara 2 defa 1100 TL 1100 TL olmak üzere toplamda 2200 TL'lik bir ödeme yapılmıştır. Ancak emekli vatandaşların Ramazan ve Kurban bayramlarında ağırlıkları ikramiye miktarları da tekrardan bir artış yapılması gündeme geldi.

İkramiye Ödemelerinden Kimler Faydalanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan vazife malullüğü, yaşlılık, ölüm aylığı ile devamlı iş göremezlik geliri alan vatandaşlara ödenmektedir. Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık aran; muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu vatandaşların hak sahiplerine ödeniyor.

Emekli Bayram ikramiyesinin Alınması İçin Başvuru Yapılması Gerekir Mi?

Emekli vatandaşların emekli bayram ikramiyesini alması için herhangi bir başvuru işlemini yapmasına gerek yoktur. Emeklilik ile ilgili devlette zaten kaydı bulunan vatandaşların hesaplarına Ramazan Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı öncesinde şimdiye kadar öncelikli olarak 1000 TL daha sonra yapılan zam ile beraber 1100 TL şimdi ise yapılan çeşitli açıklamalara göre 1.500 TL lik bir ödeme yapılması bekleniyor.

Son dönemlerde artış gösteren enflasyon rakamları karşısında emekli maaşlarının zaten eridiğini görmekteyiz. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre emekli Bayram ikramiyeleri tutarının Ramazan Bayramı öncesinde en az 1500 TL Kurban Bayramı öncesinde en az 1500 TL olmak üzere toplamda 3000 TL'lik bir ödemeye çıkarılması gündemde.