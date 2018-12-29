Zülfikar İnönü Tümer: Göreve hazırım

ADANA'nın en büyük ilçesi olan Seyhan'ın Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından CHP'nin Seyhan'a aday gösterileceği isimler arasında öne çıkan eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, görevden kaçmayacağını söyledi.Büyükşehir'in ardından Adana'da Seyhan Belediye Başkan adayları büyük merakla beklenirken CHP'nin 4 Ocak'ta adayını açıklayacağı bildirildi. Mevcut Başkan Zeydan Karalar'ın Büyükşehir'e aday gösterilmesiyle kulislerde Zülfikar İnönü Tümer, Seyhan Belediye Başkanlığı'na aday gösterilecek isimler arasında ağırlık kazandı. CHP Genel Merkezi ve MYK üyelerinin değerlendirmeye aldığı adaylar arasında bir adım öne çıkan Tümer, "Partimin emrindeyim. Görevden kaçmamız mümkün değildi. Seyhan Belediye Başkanlığı'na aday olarak hazırım" dedi.

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