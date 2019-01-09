Zorlu kış şartlarında sokak hayvanları unutulmadı

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Vize ilçesinde yaşanan soğuk hava şartları nedeniyle, belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yemek ve mama takviyesinde bulunuluyor.

İlçede belirlenen noktalarda ve merkeze uzak kesimlerde olan hayvanlara belediye zabıta ekipleri ulaşıp yemek ve mama bırakarak olumsuz hava şartlarında sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oluyor.

Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, ''Doğal hayatın parçası olan hayvanlarımıza da elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken bu hayvanların beslenebilmeleri için belirli noktalara kuru gıda ve mamalar bırakarak onlara yardımcı oluyoruz. Çalışmamızı soğuk kış günleri boyunca sürdüreceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum'' dedi.