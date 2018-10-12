Zorla senet imzalattırıp paralarını gasp ettiler

SUNGURLU, (Çorum), () - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, bir kişinin 400 dolar ile bin 200 lirasını gasp eden ve kendisine de zorla 50 bin liralık senet imzalattıkları öne sürülen 3 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden takip edilerek Ankara'da yakalandı.

Sungurlu İlçesinde yaşayan S.Ç, 10 Ekim'de emniyete giderek, Sungurlu ilçesi İçmeceler bölgesinde tanımadığı üç kişi tarafından gasp edildiğini söyleyerek şahıslardan şikayetçi oldu. S.Ç'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanmaları için çalışma başlattı. Güvenlik güçleri çevredeki ev, iş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntüleri sayesinde şüphelilerin F.Ş, Y.T. ve K.A. olduğu tespit edildi. M.Ç'nin 400 dolar ile bin 200 lirasını gasp eden ve kendisine zorla 50 bin liralık senet imzalatan şüpheliler, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı. İlçeye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.