Ayhan ACAR/BARTIN, ()-BARTIN'a bağlı Kozcağız Beldesi'nde bir esnafa zorla 55 bin TL'lik senet imzalatan 2 kişi tutuklandı.

Kozcağız Beldesi'nde esnaflık yapan D.Ç.'nin evine gelen E.T., E.T., ve T.G. zorla 55 bin TL'lik senet imzalattı. Daha sonra D.Ç. jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. T.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, E.T. ve E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.