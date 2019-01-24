Zorkun’da kar keyfi

ADANALI doğa ve fotoğraf tutkunları, kar kalınlığının 70 santimi aştığı Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’nda foto safari ve doğa yürüyüşüne katıldı. Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü’nün (PRODOSS), Amanos dağlarının karlı tepelerinde düzenlediği etkinlik 8 saat sürdü. 11 kilometrelik kar yürüyüşüne katılan doğasevenler, tablo görünümlü karlı ağaçlar arasında bol bol anı ve sanatsal fotoğraf çekimi yaptı. Yürüyüşün sonunda bir restoranda yanan şömine etrafında toplanan doğa tutkunları, hem ısındı hem de yorgunluk giderdi. PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, “Kar manzaraları ile oldukça güzel bir yer olan bin 650 rakımlı Zorkun Yaylasında karda doğa yürüyüşü yapmak muhteşemdi. Kar ve soğuk havalarda doğa yürüyüşü yapmak çok zevklidir. Eve ve kapalı alanlara sıkışıp kalmaktansa, herkes önlemini almak kaydıyla karda da doğa ile buluşabilir" dedi.

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