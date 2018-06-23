Zorkun Yaylasında Asfalstlama çalışması

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Zorkun Yaylasındaki sokaklarda bakım onarım ve asfaltlama çalışması yapıldı. Türkiye'nin en büyük yaylalarından olan ve bölge illerinden de gelen vatandaşlarla birlikte yaz aylarında nüfusu yaklaşık yüz bine ulaşan Zorkun Yaylasında, Osmaniye Belediyesi'nin hizmetleri sürüyor. Belediye Başkanı Kadir Kara, hizmetlerin vatandaşlara zamanında ulaşması ve ihtiyaçların biran önce karşılanması konusunda talimat verdi.

Zorkun Yaylası’nda tesviye çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları yayla sezonunun başlamasıyla birlikte hızla sürüyor. Yayla sezonu öncesinden tespit edilen cadde ve sokaklarda asfaltlama ve tesviye işlemleri başladı. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından zorkun çarşı içerisindeki asfaltlama çalışması tamamlandı. Çarşı içinde ve tüm sokaklarda yapılan asfaltlama, yama ve tesviye çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yayla sakini Zeki Cantekin, Başkan Kadir Karaya başta olmak üzere emeği geçen herkese hizmetler için teşekkür ederek, "Allah herkesten razı olsun. Yollarımız bozuktu yapıldı. Çöplerimiz toplanmaya başladı. Belediye hizmetleri devam ediyor. Belediye hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.



FOTOĞRAFLI