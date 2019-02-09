Zonguldak’ta seracılık projesi

ZONGULDAK Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zonguldak İl Özel İdaresi, ‘Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması’ projesi başlattı.

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, proje hakkında bilgiler verildi. Artan nüfus ve tüketici taleplerindeki çeşitlilik nedeniyle taze sebzeye olan talep artışın, günümüzde mevsimsel değişikliklere karşın devam ettiği ifade edilen açıklamada, yeni iş olanakları yaratmak için projenin önemine dikkat çekildi. İl Özel İdaresi ile gerçekleştirilen projeden merkez ve ilçelerde 500 metrekare alana sahip çiftçilerin yararlanabileceği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Proje kapsamında ilimiz merkez ve İlçelerinde 500 metrekare alana sahip, damla sulama sistemli, modern modüler yüksek plastik tünel seralar kurulacaktır. Proje yüzde 10 peşinat, ilk 2 yıl ödemesiz ve sonraki 3 yıl eşit taksitlerle geri ödeme şeklinde planlanmaktadır. Üreticilerimizin proje başvurularında, sera kurulacak alandaki arazinin uygunluk durumuna (toprak yapısı, arazi eğim durumu, sulama imkanı ve diğer enerji gereksinimlerine) dikkat edilecektir. Projeye katılmak isteyen üreticilerimizin il ve ilçe Müdürlüklerine 15 Şubat'ta kadar başvuru yapmaları gerekmektedir."