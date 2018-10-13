Zonguldak’ta ‘hırsız kapanı’ denetimi: 10 şüpheli tutuklandı

ZONGULDAK,() - TÜRKİYE genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Hırsız Kapanı' denetimi kapsamında Zonguldak’ta gözaltına alınan 17 şüpheliden 10’u tutuklandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 'Hırsız kapanı' adı verilen denetim kapsamında gün boyu uygulama yaptı. Denetimler kapsamında, çeşitli suçlardan araması bulunan 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 7’si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli ise tutuklandı.