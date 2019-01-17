Zonguldak’ta 100 bin öğrenci karne alacak

ZONGULDAK Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, yarın sona erecek 2018-2019 eğitim öğretim yılın ilk döneminde Zonguldak'ta 100 bin öğrencinin karne heyecanını yaşayacağını söyledi.

Zonguldak il Milli Eğitim müdürü Vekili Murat Kapıcı, yarın başlayacak yarı yıl tatilinin 4 Şubat'ta sona ereceğini söyledi. Yoğun bir dönemin ardından çocukları tatil heyecanının sardığını ifade eden Kapıcı, öğrencilere aileleriyle birlikte vakit geçirmeyi ve dinlenme tavsiyesinde bulundu. Velilere de önerilerde bulunan Kapıcı, şöyle dedi:

"Hepimiz biliyoruz ki, eğitim kafayı geliştirmek demektir, belli doldurmak değil. Bu anlamda öğrenim görmüş olduğumuz okullarda kendimizi en iyi şekilde geliştirerek hayatı sorgulayan idealleri peşinde yılmadan çalışan çağa ayak uydurann ufukları değil ufukların ötesini görmeyi hedefleyen bireyler olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Değerli velilerimiz, öğrencilerimizin aldıkları karneler hem sizin hem de çocuklarınızın bir dönem boyunca yapmış olduklarınızın birer karşılığıdır. Karnelerimizde iki bölüm mevcuttur. Birinci bölüm ders notlarını içeren bölüm, ikinci bölüm çocuklarımızın davranışlarının karşılığı olan bölümdür. Derslerinde düşük not olan çocuklarımıza asla olumsuz bir davranışta bulunmayınız. Unutmayın ki kırık olan notlar düzelir ama çocuklarımızın kalplerinde açtığımız yaralar düzelmez. Kırık olan notları düzeltecek olanda yine o çocuklarımız olacaktır. Unutulmamalı ki eğitim-öğretim bir süreçtir."