Zonguldak Valisi Çınar turizm projelerini tanıttı

ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, valilikçe hazırlanan kentsel tasarım ve küçük ölçekli turizm projelerini tanıttı.

Zonguldak Valiliği Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Ahmet Çınar'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Zonguldak kıyı yenileme çalışmaları ile Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi, TTK Rombaki Çocuk Bilim Merkezi, Gümeli Tabiat Anıtı Ziyaretçi Merkezi ve Gümeli Belde Meydanı Projesi, Kadıoğlu Mozaikleri, Madencioğlu Şelalesi, Çayırköy Mağarası ile Değirmen ve Çevresi, A Tipi Misafirhane, Zonguldak TSO Apiterapi Köyü, Kandilli Köy Pazarı ve Endüstri Mirası Ziyaretçi Merkezi, Aşağı Kandilli, Harmankaya Kanyonu Yürüyüş Parkuru, Çaycuma Filyos Master Plan ve Fuar Alanı için hazırlanan projeler tanıtıldı.

Vali Ahmet Çınar, turizm ve kültür ağırlıklı profesyonel projeler gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Zonguldak'ın tabiat olarak çok güzel bir coğrafyası olduğunu ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:

"Biz turizm açısından bir Ege, Akdeniz gibi bir şehir değiliz. Onlarla rekabet etme şansımız yok. Denizin mevsimi, rüzgarı, dalgası, soğukluğu bunlar etkiliyor. Tabiat olarak çok güzel bir coğrafyamız var. Buna diyecek bir şeyimiz yok. Ama turizm için sadece deniz yetmiyor. Bizim mevsimimiz de kısa. Turizm topyekun bir faaliyet. Sadece Zonguldak değil bölgesel değerlendirilmesi gereken bir sektördür. Biz kalkınma ajansında bunu da gündemle getiriyoruz. Sadece Zonguldak olarak değil ama çevre illerle birlikte bütün bunların birlikte hesap edilmesi gerekiyor. Sadece bir yayla, sadece bir müze, sadece bir deniz turizm için yetmiyor. Turizm bunların topyekunuyla olabilen bir şey. Yayla, sağlık, yeme içme, yöresel ürünler, alışveriş, eğlence merkezleri bütün bunlarla beraber bölgedeki diğer şehirlerle bütün bir projelendirmeyle turizm kalkındırabilir.Yabancı turistlerin çok akın edebileceğimiz bir deniz varlığımız yok. Ama İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler, günübirlik, hafta sonu tabiata kendilerini bırakma, şehrin stresinden, gürültüsünden uzak tabiatta nefes alma alanları olarak değerlendirebilirler. Buna coğrafyamız çok müsait. Biz bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sunulan projelerin bir kısmı kararı verildi uygulama projesine geçildi. Yapım aşamasına bir hazırlık anlamına da geliyor. Bunları yapacağız inşallah"

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde gerçekleştirilecek 'Filyos vadi projesi' ile ilgili de konuşan Vali Çınar, "Başbakanımız İstanbul'da Filyos Endüstri Bölgesine yatırım yapın çağrısı yapacak. Önümüzdeki günlerde bu toplantının yapılacağını düşünüyoruz. Filyos Projesi, Türkiye'nin en belli başlı projelerinden bir tanesi. 25 milyon ton liman kapasitesiyle birlikte ticari anlamda dünyaya açılan kapımız olacak. İstihdam, uluslararası iş adamları çoğalacak. Nüfus artacak. Yan sanayi hizmet sektörü, aklınıza ne gelirse bütün alanlarda bir genişleme olacak. Dolayısıyla kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Kalkınma ajansına böyle bir görev verdik. Projelendirme, duyuru yapma, eğitim verme gibi hepsini kapsayan bir çalışmamız var" dedi.