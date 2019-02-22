Zonguldak'tan Yemen'e yardım

ZONGULDAK Valiliği'nce, Yemen'e destek olma amacıyla açılan 'hayır çarşısı' kermesinden toplanan 82 bin 500 lira ile camilerden toplanan 186 bin lira Vali Erdoğan Bektaş tarafından yetkililere teslim edildi.

Valilik desteğiyle kent merkezinde Yemen’e yardım için düzenlenen ‘Hayır Çarşısı’ kermesinden 82 bin 500 lira toplandı. İl Müftülüğü de camilerde Yemen için yardım topladı. Toplam 268 bin 500 lira Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından Ziraat Bankası'nda Yemen'e yardım için açılan hesaba yatırılmak üzere Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü Metin Özcivelek’e teslim etti.

Vali Erdoğan Bektaş, kampanyaya destek verenlere halka teşekkür etti. Yemen halkı ile Türk halkının manevi bağı olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Yemen’de bir kısım hesaplarla bir dizi problemler yaşanıyor. Problemler sonucunda özellikle çocuklar başta olmak üzere yemin oku ciddi bir sorun ve problem yaşıyor. Yemin halkı açlık ve susuzlukla ve çocuk ölümleri ile karşı karşıyadır. Yemen de ülkemizi çok derinden sarsan bir sıkıntı var. Bizim de kafamızda bir hesap var. Oradaki acıyı çocuk ölümünü durdurmak. Bakanlığımızda bu konuda bizden duyarlı olmamızı istedi. Kermes, camiler ve Kur’an kurslarımız aynı zamanda okullarımız üzerinden bir yardım kampanyası yürüttük. Bir hafta kermesimiz açık kaldı. Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki çocuklarımız harçlıklarını biriktirerek bu hesaba yatırdılar. Bu duygu paylaşımı Zonguldak adına gurur vericidir." dedi.

FOTOĞRAFLI