Zonguldak'ta muhtarlar günü kutlandı

ZONGULDAK'ta, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle valilik binasında ki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.Törene, Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Okan Girgin, yerel yönetimlerin en küçük biriminin köy ve mahalle yönetimleri olduğunu söyledi. Muhtarların yerel yönetimin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Girgin, şöyle dedi:"Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında bir erişiminde yüklendikleri fonksiyonlar sebebiyle yerel halkın yönetimine katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köyü ve mahalle yönetimleridir. Muhtar kelime anlamı itibariyle, Türk toplumunun tarihsel-geleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir değişle, söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamında taşımaktadır. Muhtarlara mevcut 81 değişik kanunda, toplam 322 maddede görev verilmektedir. Yerel yönetimlerin en küçük birimi olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü ancak hizmet edebilirlik alanı her geçen gün daha da daraltıldığı görülmektedir.Muhtarların sağlıklı örgütlü yapıya kavuşturulması için Türkiye Muhtarlar Birliği kurulmalıdır."Törenin ardından mahalle ve köy muhtarları Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ı ziyaret etti. Muhtarlar gününü kutlayan Vali Çınar, "Biz devletin ve siyasetin Siyaseti görev almış insanlarız. Zonguldak ve Zonguldak’ta hep beraber herkes kendi alanında hizmet etmeye çalışıyor. Hep birlikte herkes kendi alanında hizmet edebilmeli muhtarlık insanlığın en eski yönetim biçimlerinden biridir. Bu yönüyle çok önemli bir temsil noktasındasınız." dedi. Girgin de sorun ve talepleri hakkında Vali Çınar'a bilgiler verdi.

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