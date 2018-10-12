Zonguldak'ta kitre bebek sergisi açıldı

ZONGULDAK Fatih Halk Eğitim Merkezi ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce düzenlenen kursun ardından 'kitre bebek' sergisi açıldı.Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışına Zonguldak Valisi Ahmet Çınar’ın eşi Ümmü Gülsüm Çınar, İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar ve kursiyerler katıldı. Sergide, el sanatları alanında kitre bebeklerin yöresel kıyafetlerin beneklere giydirilmesi ön plana çıkarıldı.Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar sergi hakkında bilgi vererek, "Geleneksele sanatlarımızın kitre bebek kursumuz işkur ve halk eğitim merkezi işbirliğinde açılmıştır. Kitre bebek gibi yöresel gelecekteki nesillere aktarılması adına Zonguldan yöresel kıyafetlerini bebeklerin üzerine gidilmesi ve kitre bebeklerim kadınlarımızın el emeğiyle hayat bulması diyebiliriz. Bir buçuk aylık süren bir kurs sürecinde 12 tane bayan kursiyerimiz var. Bu bebekleri yaparak aile bütçelerine dikkatli sağlayacaklardır. Bir meslek kursu olarak ileride de devam ettirecekler." dedi.

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