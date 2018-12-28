Zonguldak'ta kısa dönem erler yemin etti

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta temel askerlik eğitimini tamamlayan 372/2 tertip kısa dönem erler yemin etti.

Site Spor Salonu’nda düzenlenen törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız ve askerlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşan Albay Fahri Semiz, edilecek yeminin vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olmanın yanı sıra dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi anlamına geldiğini söyledi.

Ardından askerler adına jandarma er Ömer Ekincioğlu konuşma yaptı. Ardından 77 asker, ellerini Türk bayrağı ve silah üzerine koyarak yemin etti. Jandarma Marşı'nın söylenmesinin ardından tören sona erdi. Törenin sonunda askerler, aileleriyle kucaklaşarak hasret giderdi.