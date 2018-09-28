Zonguldak'ta kaza: 7 yaralı

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Hakan Cibo (33) idaresindeki 06 BN 5034 plakalı otomobil ile Ulaş Özdemir idaresindeki 67 T 226 plakalı ticari taksi çarpıştı. Ticari taksi çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, ticari taksi sürücüsü Ulaş Özdemir, takside bulunan Fadime Daşbaşı (20), otomobil sürücüsü Hakan Cibo, Abdurahman Hüssen, Hüseyin Kuşoğlu, Sezgin Karaman ve yolun karşısına geçerken araçların çarptığı 1 kişi yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.