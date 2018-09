Zonguldak'ta, 'Batı Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı' başladı.

Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Çaycuma Belediyesi'nin katkılarıyla Çaycuma Pazaryeri'nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine Vali Ahmet Çınar, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 30 Eylül'de sona erecek olan ve gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki 80 firmanın stant açarak ürünlerini sergilediği fuarda konuşan Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, fuarın öneminin Filyos projesiyle birlikte daha da artacağını söyledi. Vali Ahmet Çınar da tarımın insan hayatındaki önemine dikkat çekti. Tarımsız bir hayatın olamayacağını ifade eden Vali Çınar, şöyle dedi:

"Yemeden içmeden hiçbir canlı yaşayamaz. Tarım yeme, içme insanın hayatında her an olan bir konu. Her geçen yıl emin olun ki tarım ana faktörlerin başında olacak. İnsanlık zenginleştikçe, şehirlerde yoğunluk arttıkça yeme içmede seçicilik başlıyor. Tarladayken verilen sağlıksız ilaçlardan sonra sağlığa kıymet veren ve onun için çok büyük bir para harcamaya hazır olan büyük bir eksim ortaya çıkıyor. Tarım sektörü gelecekte en önemli ve en çok para kazandıran sektörlerden biri olacak. Bundan emin olmalıyız. Bu bilinç artıkça insanlar daha sağlıklı ve doğalını aramaya başlıyor. Birçok kez bulamıyor da yüksek fiyatlar ödeyerek alıyor. Köylerimiz tarım ve hayvancılık yapılmıyor. Çiftçiliği tozlu, kirli olarak gören bir anlayış var. Bu tehlikeli bir şey. Bu sektörün böyle olmadığını, yeni teknolojilerle işlerin çok kolaylaştığını hepimizin bilmesi görmesi gerekiyor."

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise gün geçtikçe gıda ve tarımın öneminin yeniden kavranıldığını söyledi. Fuarların bölge için çok önemli olduğunu söyleyen Kantarcı, "Zonguldak kurulduğun yana ülkenin ilk ve tek ağır sanayi bölgesi idi. İnsanımız bu sanayi içinde toprağı ve tarımı unuttu. Kent hayatı bizlere apartmanlara mahkum eti. Topraktan uzaklaştırdı. Ama ne kadar güzel bir tablo var ki, şimdi toprağa yönelmiş bulunuyoruz. Gıdanın ve tarımın önemini yeniden kavramaya başlıyoruz. Filyos projemizin eksenin artık sanayiden zaide gıdaya, tarıma, hayvancılığa, bilime, turizme dayalı olarak yürümesini kolay görüyorum. Vali Ahmet Çınar görev geldiğinden beri bu bölgede muazzam üretiliyor. Bu projelerin yapılıyor olması bizim için çok önemli. Biz bu değerlerimizin en kadar önemli olduğunu ve insanlara tanıtmamız gerektiğini, anlamış bunuyoruz. Kısıtlı imkanlarla bu işe başladık. Bu fuarlarla gurur duyuyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları gezerek firma yetkililerden bilgi aldı.