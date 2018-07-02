Zonguldak belediyesinde kaldırım işgalleri konuşuldu

Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,() - ZONGULDAK Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, kaldırım işgalleriyle ilgili oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Zonguldak Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya, Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, Bakkallar ve Tekel Bayiler Odası Başkanı Kadir Habiboğlu, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Alparslan Küçük, Pazarcılar Odası Başkanı Erkan Küçük ve belediye zabıta personeli katıldı. Kentte faaliyet gösteren esnaf ve ortak paydaşların kaldırım işgalleri noktasında çözüm önerileri konuşulduğu toplantıda başkan Akdemir, kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak cezai yaptırımları anlattı. Esnaf ile bir araya gelerek sorunları masaya yatıracaklarını ifade eden Akdemir, şöyle dedi:

"Bizler özellikle şehrin coğrafi yapısı konusunda konuşacağız. Tek caddemiz var. Esnaf sayımız çoğaldı. Bu iyi bir şey. TTK’nın zor duruma düşmesi, çalışan sayısının azalması esnafımızı zor durumda bırakıyor. Başkanlarımızla konuşuyoruz. Bunu beraber çözelim istiyoruz. Çözüm noktasında beraber harekete etmekte fayda var. Halk şikâyetçi. Diğer kesimler şikâyetçi. Esnafımızın gayri nizami hareketlerinde. Belediyemiz ne gerekirse yapacaktır. Ancak biz istiyoruz ki esnafımıza cezai yöntemleri uygulamayalım. Esnafımız herkes saygı duysun istiyoruz. Hem esnafımıza hem halkımıza duyuru olsun. Yaz sezonu farklı bir mantalite geliştiriyor. Şehirde düzen tertip bozuluyor. Esnafımız bunu biliyor ama içinde ki genişleme ruhu buna engel oluyor. Bu noktada esnaf temsilcilerimiz bunu kabul ettiler. Buna bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Pazarcılarımızın tabi farklı şikâyetleri var. Bunu beraberce ele alacağız. Biz gayrı nizami hareket olsun istemiyoruz. Cezai yöntemler iş değil."

Zonguldak Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun ise karşılıklı taleplerle ortak akılda buluşmak istediklerini söyleyerek, "Bu şartlara niye geldiğimize bakmak gerekiyor. TTK'da ki işçi sorunu, göç vermek ve AVM sorunları. İşgaliye konusundaki sorun şuradan kaynaklanıyor. Trafiğe açık ve kapalı caddeleri ayrı tutmak gerekiyor. Trafiğin akışı olan caddelerde kesinlikle işgal olmaması gerekiyor. Karşılıklı taleplerle ortak akılda buluşacağız. Zonguldak hepimizin. Makamlar kalıcı değil. Bu pencereden bakma istiyoruz. Son zamanlarda çay ocaklarının çoğalmasında tek sebep, çay ocakları önüne tabure atarak sigara içilmesi. Trafiğe kapalı alanlarda belli bir düzenin aşılmaması gerekiyor." dedi.

Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Alparslan Küçük de büyük kahve zincirleri ve esnaf arasında emsalden doğan sıkıntıların olduğunu dile getirerek, "Büyük kahve dükkanları işgaliye yapıyor. Küçük esnafta işgal yapıyor. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Nizam caddesinde yeni açılan yerler dışarı şemsiye koyunca esnafta taburemi dışarı koyacağım diyor." diye konuştu.