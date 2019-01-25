ZMO'dan, Başkan Tarhan'a ziyaret

MERSİN, () - MERSİN'de Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Deniz Gürbüz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti. Görüşmede kırsal bölgedeki bulunan çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmeleri konusu masaya yatırıldı.

Mezitli Belediyesi'nin tarıma ve kırsal bölgede bulunan çiftçilere yönelik yararlı ve kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Gürbüz, "Odamızla birlikte ortak çalışmalarımızı ve ileriki süreçlerde gerçekleştireceğimiz projelerimizi konuştuk. Tarımsal alanlarda yaşadığımız sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Kendisiyle kurumlar arası diyaloglarımızı çok uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. Ziraat Mühendisleri olarak Başkanımızla birlikte tarımımıza ve çiftçimize sahip çıkmaya görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğimize inanıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise kırsalda üretilen ürünlerin değerlendirilebilmesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Mesleğim gereği bölgemizde tarımın gelişmesi için son derece hassas davranıyorum. Özellikle bölgemizde yoğun olarak yetişen şeftalinin para etmesi için bir alışveriş mağaza zinciri ile görüşerek, marketlerinde sattıkları şeftaliyi bu bölgeden almalarına öncü olduk. Yine, Kurban Bayramı süresince çiftçilerimizin Mezitli'nin diledikleri bölgesinde ürünlerini satmalarına izin verdik. Bu konuda hem üretici ürününün para etmesini sağladı hem de tüketicinin doğal ürüne ucuza ulaşmasının önünü açtık" diye konuştu.



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