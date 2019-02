Ziyaretçilerin müzik yapabildiği sergi MÜZİKSEV’de

İZMİR’de özgün Türk çalgılarının bulunduğu Müziksev Müzik Müzesi’nde sergilenmeye başlayan Annotating Museum 2.2 adlı interaktif sergi, özgün Türk çalgılarını dijitalle birleştirip ziyaretçiye aktif rol vererek, farklı bir deneyim sunuyor.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) bünyesinde Alsancak’ta bulunan özgün Türk çalgılarının sergilendiği Müziksev Müzik Müzesi, Yaşar Üniversitesi Dijital İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlileri Ceren Kayalar ve Daniele Savasta’nın yürüttüğü müziği dijitalle birleştiren Annotating Museum 2.2 isimli interaktif sergiye ev sahipliği yapıyor. 25 Şubat’a kadar görülebilecek olan sergi, Yaşar Üniversitesi Etkileşim Tasarımı Laboratuvarı’nda yürütülen araştırma projesi 'Exhibits Which Seem To Think'in sonuçlarını içeriyor. Orta Asya’da kullanılagelmiş enstrümanlardan oluşan Müziksev koleksiyonuna deneysel etkileşimli öğelerin yerleştirildiği sergide, müze ziyaretçilerinin izleyici rolünde olduğu geleneksel müze deneyiminin ötesinde yapan ve öğrenen rolüne geçtiği bir deneyim sunmak amaçlanıyor. Mekanik, elektronik, yazılım ve tasarım bileşenlerinden oluşan etkileşimli sergide enstalasyonlar için rehber niteliği taşıyan bir mobil uygulama, müze koleksiyonunun etkileşimli görselleştirmesi, ses ve gürültü üreten elektronik devreler, ‘çok boyutlu’ bir sayısal theremin ve beden etkileşimi ile müzik yapmayı sağlayan, hedef kitlesi çocuklar olan iki enstalasyon bulunuyor.

'MÜZEYE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI GETİRMEK İSTEDİK'

Sergi sahiplerinden Ceren Kayalar, müzedeki eserler üzerinden müze deneyimine farklı bir bakış açısı getirmek istediklerini söyleyerek, "Buradaki eserlerle müzenin deneyimine farklı bir bakış açısı getirmek istedik. Müzedeki eserlere, vitrinler arkasında oldukları için dokunamıyorsunuz. Onları dinlemeniz bir cep telefonu uygulamasıyla mümkün oluyor ama hepsinin bilgisine erişmek mümkün değil. Biz ziyaretçilerin hem seslere erişimini sağlamak, hem de etkileşimli yerleştirmelerle müzede izleyici olmak yerine yapan ve öğrenen olmalarını istedik. Ziyaretçiler özellikle çocuk odasındaki kinetik etkileşimli enstalasyonu çok beğendiler. Orada ekranın önüne geçtiğinizde vücudunuz ayaklı bir enstrümana dönüşüyor. Onun dışında, İzmir müzelerinde bu tarz yerleştirmeler çok yapılmadığı için herkese farklı geldi. Yerleştirmelerde elektrik bağlantısı olduğu için, bazı insanlar çekindiğini söyledi. Fakat çoğunlukla merak uyandırdı" diye konuştu.

Sergideki enstalasyonları anlatan Daniele Savasta ise, "Farklı dijital teknolojiler kullanarak müzenin içeriğiyle nasıl iletişim kurabiliriz diye düşündük. Ziyaretçilere veri görselleştirmeden deneysel dijital müzik enstrümanlarına doğru giden bir panorama vaadediyoruz. Burada bedeni kullanarak da müzik üretebiliyoruz. Müziksev müzesine bu teknolojileri uygulayarak farklı bir sergi yarattık" dedi.

