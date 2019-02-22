Ziyagökalp'e sosyal tesis ve pazar yeri

KAYSERİ, () - KOCASİNAN Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesinde yapılan sosyal tesis ve modern pazar yerinin yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi.

Ziyagökalp Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan toplamda 4 bin 200 metrekare alana sahip sosyal tesis ile 3 bin 500 metrekare alanı kapsayan modern pazar yerinin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçirdiklerini belirtti. Sosyal tesis ve modern pazar yerinin hizmete girmesiyle birlikte bölgenin sosyal ve kültürel anlamda büyük bir hareketlilik kazanacağını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Tesisimizde vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde alışveriş yapabilecekleri pazar yeri bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin ihtiyacı olan 10 adet iş yerini de mahallemize kazandırdık. Tesisin içerisinde; Kocasinan Akademi çatısı altında eğitim birimleri ve özel günleri için düğün salonu yer alıyor. Modern pazar yeri ile de vatandaşlar nezih bir ortamda alışverişlerini yapabilecekler. Tesisimizin önümüzdeki günlerde açılışını yaparak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin değerine değer katacak hizmetler yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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