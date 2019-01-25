Ziya Taşkent, Yenimahalle’de anıldı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na ev sahipliği yaptı. Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz bestekârı Solist Ziya Taşkent, ölümünün 20’inci yılında eserleriyle anıldı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Muhayyer Makamı’nın en seçkin örneklerini icra eden koro, 2 bölümden oluşan dinletinin ilk bölümüne ‘Muhayyer Faslı’ ile başladı. Koronun ikinci bölümde Solist Ziya Taşkent’in eserleri seslendirildi. Taşkent’in hayatının anlatıldığı bölüm, ünlü sanatçının ‘Ne Gelen Ne Soran Var’ şarkısıyla başladı. Sanatçıyı şarkıları ile yad eden Yenimahalleliler solistlere eşlik etti.

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