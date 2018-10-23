Zirai ilaç ve gübre bayileri buluştu

KUMLUCA, () - KUMLUCA'da hizmet veren zirai ilaç ve gübre bayileri Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) bir araya gelerek sektörün sorunlarını tartıştı.

KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen başkanlığında gerçekleşen toplantıya Kumluca'da hizmet veren zirai ilaç ve gübre bayii firmalar katıldı. Tarım sektöründe son zamanda yaşanan fiyat artışlarıyla beraber çiftçilerin üretim maliyetlerinin arttığı belirten KUTSO Meclis Başkanı Fahri Özen, "Üreticimizin yaşayacağı sıkıntılar tarım sektöründe hizmet veren tüm firmalarımızı etkileyecek. Örtü altı üretimin en temel ihtiyaçlarından olan gübre ve zirai ilaç satan firmalarımız uzayan ödeme vadelerinden dolayı mağdur olmaya başladı. Bu toplantıyı firmalarımız sıkıntıya düşmeden önce önlem alabilmek için düzenledik" dedi.

Zirai ilaç sektöründe yaşanan sıkıntıların ele alındığı toplantıda firmaların ortak karar alabilmesi ve sorunlara çözüm arayabilmesi adına bir dernek çatısı altında toplanılması kararı alındı. Ayrıca borcunu ödememeyi alışkanlık haline getiren müşteriler hakkında dikkatli olunması için ortak veri tabanı oluşturulması kararlaştırıldı.

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