Ziraat Odası’nda Gümüş güven tazeledi

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () – MERSİN’in Anamur ilçesinde Ziraat Odası seçimlerinde Ahmet Şeref Gümüş, güven tazeledi.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen seçimde iki liste yarıştı. 81 delege oy kullandığı seçimde, Ahmet Şeref Gümüş’ün hazırladığı sarı liste 44 oyla güven tazelerken, Veli Kadir Temel’in listesi 37 oyda kaldı. Daha sonra ise Ziraat Odası kendi içerisinde de yönetim ve meclis başkanını seçti. Buna göre yönetim kurulu başkanlığına Ahmet Şeref Gümüş, başkan yardımcılığına da Veli Savcı seçildi. Muhasip üyeliğe Fahrettin Serbest getirilirken Mehmet Cop, Ali Uysal, Sezai Özen ve Hasan Ateş yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

Odanın Meclis Başkanı Adem Çevik, başkan Yardımcılığına da Yakup Rüzgar oldu.

Ziraat Odası Başkanlığına tekrar seçilen Ahmet Şeref Gümüş, kendisini ve ekibini destekleyenlere teşekkür etti.

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