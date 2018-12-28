Ziraat Odası yılın son toplantısını yaptı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Ziraat Odası'nın 2018 yılı son meclis toplantısı, Meclis Başkanı Hikmet Balaban yönetiminde gerçekleştirildi.

Finike Ziraat Odası salonunda yapılan toplantıya oda Başkanı Halil Sarıçobanoğlu ve oda yönetimi katıldı. Oda Genel Sekreteri Gülnür Demirel, gündem ve oda çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Toplantıda 2019 yılında oda aidatını düzenli ödeyen üyelere, 2 adet ücretsiz zeytin fidanı verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Odaya ait toplantı salonundan daha önce ücret alınmadığı ancak, salon kullanım giderlerinin karşılanması amacıyla ticari toplantılardan 250, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen etkinliklerden 150 TL alınması kararlaştırıldı. Ziraat Odası'nın üst katında bulunan salon için de kullanım ücreti en düşük ücret 200 TL üst limit ise 300 TL olarak belirlendi. Meclis toplantılarının 2019 yılında da olağanüstü bir durum olmaması halinde 2 ayda bir cuma günleri yapılmasına karar verildi.

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