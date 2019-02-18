Ziraat Odası seçimleri 17 Mart'ta yenilenecek

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde şubat ayının ilk haftasında yapılan ve İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilen Ziraat Odası Seçimleri 17 Mart tarihinde yenilenecek.

Orhangazi'de şubat ayında Ziraat Odası meclis ve yönetim kurulu seçimleri yapılmış, seçimlerde Hasan Cevizlidere'ye karşı aday olan Ahmet Özkul'un listesinde yer alan 2 ismin listeden istifalarını istemelerinin ardından genel kurulda divan başkanının kararı ile Özkul'un listesi seçimlere girememişti. Ardından Özkul'un 14 kişilik listenin İlçe Seçim Müdürlüğü'ne itiraz etmesinin ardından kurul yapılan itirazı haklı bulmuş ve seçimlerin iptaline karar vermişti.

"17 MART'TA YENİDEN ADAYIZ"

İptal sonrasında Ahmet Özkul'un grubu konu ile ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Bizler mahallemizde üyeler tarafından seçilmiş delegeler olarak üyelerimize hazırladığımız projelerimizi gerçekleştirmek üzere yönetime talip olduğumuzu, seçilme hakkımız olması gerektiğini söyledik ama dikkate alınmadık. Bizler de hiç istemememize rağmen tek liste kalan seçimde yedek meclis üyesi olan 13 delege imza vererek divana sunduğumuz dilekçe ile listede yer almak istemediğimizi bildirdik. Divan bu dilekçemizi dikkate almadan ve bizleri listeden çıkarmadan seçime gitti. Sonrası da basında da gündeme geldiği gibi YSK'ya verilen dilekçe ile seçimin iptali istenmiş olup yüce Türk Mahkemesi seçimin iptaline karar vermişti. Ziraat Odası tüzüğü gayet açıktır. Delegeler istedikleri kadar listelerde yer alabilirler. Kesinlikle tek liste zorunluluğu yoktur" ifadelerine yer verdi.

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