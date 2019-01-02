Ziraat Odası'ndan üyelere zeytin fidanı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Ziraat Odası aidatlarını düzenli yatıran üyelerine yeni yıl hediyesi olarak zeytin fidanı dağıttı.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, odaya kayıtlı ve aidatını düzenli yatıran üyelere 2 ücretsiz zeytin fidanını yeni yıl hediyesi olarak verdiklerini söyledi. Odanın 5 bin 500'ü aktif olmak üzere yaklaşık 8 bin 500 üyesi bulunduğunu belirten Halil Sarıçobanoğlu, ilk etapta 4 bin 200, ocak ve şubat ayında ise toplamda 7 bin zeytin fidanı dağıtacaklarını kaydetti.

5 yıldır oda üyelerine zeytin fidanı dağıttıklarını belirten Sarıçobanoğlu, şu ana kadar toplamda 41 bin adet fidan verildiğini söyledi. Ücretsiz olarak dağıtılan iki adet dışında talep eden üreticilere de kar amacı güdülmeden tanesi 8 liradan zeytin fidanı verileceğini vurgulayan Başkan Sarıçobanoğlu, narenciye ve seracılığın yanı sıra ürün çeşitliliği getirerek çiftçinin gelir seviyesini arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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