Ziraat Odası'ndan üreticilere ucuz tavuk

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - FİNİKE Ziraat Odası tarafından oda üyelerine ve vatandaşlara bin yumurtalık tavuk dağıtımı yapıldı.

Finike Ziraat Odası tarafından tavuk üretimini arttırmak amacıyla çiftçilere uygun fiyatla yumurtalık tavuk dağıtıldı. Üyelere kaliteli tavuk alma olanağı yaratmak istediklerini belirten Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, bin 'ataks' ve 60 'lohman' cinsi tavuk ile 40 horozu üretici firmayla anlaşma sağlayarak çiftçiyle buluşturduklarını söyledi.

Bu uygulamayla köylerdeki tavuk sayısının yükseleceğini düşündüklerini belirten Sarıçobanoğlu, kar amacı gütmeden tavukların tanesini 20 TL'den, horozların tanesini de 25 TL'den talep eden üreticiye verdiklerini belirtti. Halil Sarıçobanoğlu, yıl içinde aralıklarla dağıtılan tavuk sayısının toplamda 20 bin civarında olduğunu söyledi.

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