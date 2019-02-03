Ziraat Odası'nda Çetinkaya güven tazeledi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, )- KAHRAMANMARAŞ Ziraat Odası'nda yapılan olağan kongrede mevcut başkan Mehmet Çetinkaya tekrar seçilerek güven tazeledi.

Mehmet Çetinkaya'dan başka aday çıkmayınca Kültür Park'ta gerçekleştirilen olağan kongreye tek liste halinde gidildi. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in de katıldığı kongrede konuşan Çetinkaya, tarımın üstü açık bir fabrika olduğunu ancak bir taraftan doğal afetler, diğer taraftan girdi maliyetlerinin atmasıyla birlikte çiftçilerin üretirken çok zorluk çektiğini söyledi. Oda olarak çiftçilerin taleplerini hükümete ileterek maliyetlerin aşağıya düşürülmesi, pazarlama sorunlarının çözülmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini kaydeden Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Bu mücadele de çiftçimizin desteğini arkamızda görmek bize güç katacaktır. Hiç kimsenin korkusu olmasın aynı kararlılıkla çiftçimizin haklarını her ortamda savunmaya devam edeceğiz. Şehitlerin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda üretim yapan çiftçilerimizin kıymetini bilmek zorundayız. Biz ürettiğimiz ürünlerle karnımızı doyuruyorsak bu nimetler için Allah’a şükrederken bu topraklarda üretimlerine devam eden değerli çiftçilerimize de teşekkürü bir borç bilmeliyiz. Tarlasında, bağında, bahçesinden çıkmayan, yılın her mevsiminde üretim yapan Türk çiftçisine hizmet etmek onurlu bir görevdir. Çalışmalarımızı çiftçilerimize hizmet olduğu bilinci içerisinde sürdürüyoruz. Çiftçilerimizden gelen ve alın teri olan paranın karşılığını son kuruşuna kadar çiftçimize hizmet olarak götürmesek bunun hesabını Allah’a veremeyiz."

Konuşmaların ardından seçime geçildi ve Mehmet Çetinkaya güven tazeleyerek Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı seçildi.

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