Ziraat Odası Başkanları Gökçel, Posacı ve Taş milletvekili seçildi

ANKARA, () - TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 24 Haziran seçimleri sonucunda, Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel’in Mersin, Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı’nın Aydın ve Adıyaman Ziraat Odası eski başkanı Yakup Taş’ın ise Adıyaman’dan milletvekili seçildiğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, çiftçinin temsilcisi Ziraat Odası Başkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer almasının ve diğer platformlarda çiftçinin sorunlarının takibi ve çözümü, çiftçinin haklarının savunulması bakımından önemli olduğunu belirtti.

‘İNANCIMIZ TAMDIR’

Milletvekili seçilen Gökçel, Posacı ve Taş’a başarılar dileyen Bayraktar, şunları şöyledi:

“Çiftçilerimizi Ziraat Odaları çatısı altında başarıyla temsil eden Oda Başkanlarımız, milletvekilliği görevini de layıkıyla yerine getirecektir. Vekil seçilen Oda Başkanlarımızın çiftçilerimizi TBMM’de yalnız bırakmayacağına, onların sorun ve talepleri için gayret göstereceğine inancımız tamdır. Kendilerini tebrik ediyor, yeni görevlerinin ülkemize, milletimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”