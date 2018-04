Ziraat odası başkanları Finike'de buluştu

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Finike'de yapıldı.

Antalya il ve ilçelerin ziraat odası temsilcileri, Finike Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir, Finike Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Şenay Ersönmez, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, ilgili kurum temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, her ay bir ilçede bir araya gelen ziraat odası başkanlarının gerçekleştirdiği toplantıların, tarım sektörüne yönelik önemli bir faaliyet olduğunu söyledi. Toplantıların, tarım sektörüne hayırlı olması dileğinde bulunan Arslanköylü, "Tarım sektörü önem arz eden bir konu. Ülkemizin tarıma yönelik kat ettiği mesafede ziraat odası başkanlarımızın da önemli katkısı olmuştur şüphesiz. Tarım sektöründeki bütün paydaşların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesiyle daha iyi noktalara geleceğine inancım tamdır" dedi.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, toplantının ana temasının su olduğunu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de su sıkıntısı yaşadığını söyledi. Pazar payının da çok önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Alp, "Biz her toplantıda kararlar alıyoruz ve bunları rapor haline getiriyoruz. Pazar payı her toplantıda gündeme geliyor. Pazarı yakalayamadıktan sonra üretimin bir değeri yok. Türk çiftçisi para kazansın sebzenin en kalitelisini, en iyisini üretir. Pazarımız olmadığı için çiftçi para kazanamıyor. Bu üretici için büyük sorun. Türkiye'nin yetiştirdiği domates 15 milyon ton. Bunun 3.5 milyon tonu Antalya'da yetişiyor. Rusya'nın yıllık pazar payı 450- 500 bin ton. Bizden alıyor. Biz tek pazara kalmış durumdayız. Öyle değil de dünya pazarına girebilmiş olsaydık bugün burada bu sıkıntıları konuşuyor olmazdık" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Murat Demir, tarımsal alana yönelik yapılan yatırımları anlattı.

Finike Ziraat Odası meclis Başkanı Hikmet Balaban da "Çiftçi sorunları bitmiyor. Üretici sorunları dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok fazla. Sorun tek değil ancak en önemli nokta pazarlama sorunu. Az gelişmiş ülkelerde üretim planlaması yok. Tarım reformumuz yok. Tarım reformu olsa kim ne kadar, hangi dönemde ne üreteceğini bilecek. Pazarını da bilecek. Üretiyoruz. Pazar yok. Ancak biz yine de her toplantıda sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi gündeme getirerek yetkili kurumlara göndermekte fayda buluyorum" dedi.

Ana teması su olan toplantıda söz alan ziraat odası başkanları, sulama suyu sorunları, ihracattaki pazar payı, planlı üretim ve devlet desteğinin ne olması gerektiğine dikkati çekti. Gelecekte ana problemlerden birinin susuzluk olacağını vurgulayan başkanlar, köylerin bir çoğunun gölet yapımına uygun olduğunu, ayrıca sulama suyuna yönelik yapılacak yatırımlarda yerel düşünceye önem verilerek planlama yapılması gerektiğini savundu. Dış pazarda karşılığı olmayan dengesiz ve plansız yetiştiriciliğin çok fazla olduğunu da dile getiren oda başkanları, "Pazarınız yoksa üretmenin bir anlamı yok" mesajını verdi.

FOTOĞRAFLI