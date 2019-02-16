Ziraat Odası Başkanı Çetindağ güven tazeledi

SİVAS Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Hacı Çetindağ güven tazeledi.

Sivas Ziraat Odası başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seçimlerde Hacı Çetindağ, Birgül Canikligil, Durmuş Şeker ve Ali Pek yarıştı. Oy kullanım işleminin ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi. Seçimde mevcut başkan Hacı ÇetindaĞ 114, Birgül Canikligil 40, Ali Pek 32 ve Durmuş Şeker ise 9 oy aldı. Bu sonuçla mevcut başkan Hacı Çetindağ yeniden başkan seçildi. Çetindağ seçim sonrası teşekkür konuşması yaptı. 4 yıl boyunca yaptığı çalışmaların memnuniyet kazandığını belirten Çetindağ "Verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki görev süremizde çiftçilerimizin her türlü sorun ve sıkıntılarına çözüm üretip yine yanlarında olacağız" dedi

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